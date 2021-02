Nghi phạm gây thảm án 8 người thương vong ở quán karaoke dương tính với ma túy

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979; ngụ huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ gây thảm án khiến 8 người thương vong tại quán karaoke trên địa bàn tối 21-2.

Bị can Nguyễn Công Dũng đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: T.T.

Được biết, nghi phạm Dũng sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 đã qua cơn nguy kịch. "Quá trình test nhanh, công an xác định bị can Nguyễn Công Dũng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đang củng cố lời khai của Dũng để hoàn thiện hồ sơ vụ án mạng"- một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình thông tin.

Ngoài Nguyễn Công Dũng dương tính với ma túy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng xác định trong số 14 người hát trong phòng karaoke (7 nam, 7 nữ) có 4 người dương tính với chất ma túy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 21-2, có 14 người (7 nam, 7 nữ) chủ yếu từ Hà Nội vào phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để hát.

Bên trong quán karaoke - nơi xảy ra thảm án - Ảnh: T.T.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Công Dũng (SN 1979; ngụ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đi ra ngoài xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao dài khoảng 20 cm, sau đó quay lại phòng hát truy sát, đâm chém vào nhiều người.

Vụ thảm án làm 3 người tử vong gồm: Trần Văn S. (SN 1988; ngụ xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990; ngụ phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu N. (SN 1993; ngụ xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội).

5 người bị thương gồm: Bùi Thị Trà M. (SN 2000; ngụ xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (SN 1999; ngụ xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Trần Văn Đ. (SN 1986; ngụ xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Tiến Đ. (SN 1987, ngụ Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Công Dũng.

Hiện vụ thảm án trên đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động