Nghi án “tập đoàn Tân Hiệp Phát” thông đồng dìm giá khu đất ngàn tỷ: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu có động thái tố tụng chính thức

Chuyển 1 khoản tiền lòng vòng để hợp thức hóa hồ sơ gian dối

Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vừa có văn bản gửi VKSND cùng cấp, thông báo về việc kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm. Theo đó “Cty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát (219, Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, Bình Dương) do gia đình ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích quản lý, điều hành. Các thành viên trong gia đình ông Thanh có hành vi thông đồng với nhiều cá nhân khác làm việc trong và ngoài Tân Hiệp Phát để lập hồ sơ thông đồng đấu giá khu đất 79.481,9m2 tại khu An Hải – An Hội, huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT có dấu hiệu “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại Điều 218 BLHS”.

Căn cứ các Điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Công an BR-VT cho biết chính thức kiểm tra, xác minh sự việc như trên.

Đây là động thái tố tụng chính thức đầu tiên của Cơ quan CSĐT Công an BR-VT với nghi án gây xôn xao dư luận suốt hơn một năm qua.

Như PLVN đã phản ánh trong loạt bài khởi đăng từ 21/6/2021, cuộc đấu giá khu “đất vàng” gần 8 ha ven biển Côn Đảo đã diễn ra với rất nhiều bất thường, có dấu hiệu thông đồng dìm giá, “quân xanh quân đỏ” khi “bà chủ” Trần Ngọc Bích (SN 1984, người đại diện Cty Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quí Thanh); và bà Võ Thị Khánh Chi (SN 1985, HKTT 19/8 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM; cấp dưới của bà Bích); “đấu” với nhau...

Trước đó, quá trình Cty BR-VT thông báo đấu giá “công khai, rộng rãi” có vấn đề; nên chỉ duy nhất ông Nguyễn Thành Đạt (nhân viên bà Chi) cùng lúc “ôm” cả hai hồ sơ của bà Bích bà Chi tới nộp cho Cty đấu giá hợp danh BR-VT. Đây là dấu hiệu thông đồng móc nối rõ ràng, nhưng Cty BR-VT vẫn chấp nhận hồ sơ, sau đó “thẩm định”, kết luận “đủ điều kiện”.

Để chứng minh “năng lực tài chính”, bà Bích có giấy xác nhận tài khoản có 260,12 tỷ và bản “cam kết cấp tín dụng” 1050 tỷ; bà Chi có giấy xác nhận tài khoản có 245 tỷ và bản “cam kết cho vay” 990 tỷ đồng. Cả 4 bản xác nhận cam kết này đều do Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Sài Gòn cấp ngày 18/12/2019. Hai bản “Cam kết cấp tín dụng” và “Cam kết cho vay” cấp liền nhau (vào sổ văn bản cam kết cấp tín dụng số 766 và 767).

Xác nhận số dư tài khoản tại một thời điểm và cam kết cấp tín dụng mà không có tài sản kèm theo, hoặc không bị phong tỏa thì không có giá trị chứng minh năng lực tài chính; nhưng hồ sơ của bà Bích bà Chi vẫn được chấp nhận.

Sự thật thì khoản tiền trên do ông Thanh và con gái Trần Uyên Phương đứng sau “điều phối” lòng vòng, làm căn cứ gian dối để hợp thức hóa hồ sơ đấu giá. Ngày 18/12/2019, bà Phương chuyển 260 tỷ đến tài khoản em gái. Sau khi lấy xác nhận số dư để “chứng minh khả năng tài chính”, bà Bích chuyển số tiền này cho cha. Ông Thanh sau đó chuyển khoản 245 tỷ cho bà Chi để bà Chi lấy xác nhận số dư “chứng minh khả năng tài chính”; rồi bà Chi chuyển ngược lại cho bà Phương là người gửi tiền ban đầu. Tất cả diễn ra trong cùng 1 ngày.

Về khoản tiền “ký quỹ” 107 tỷ mỗi người, cũng do bà Phương chuyển cho em gái và bà Chi vào sáng 24/12/2019; để bà Bích bà Chi chuyển khoản “ký quỹ” cho Cty BR-VT. Ngày 26/12/2019, sau khi “đấu” thua bà Bích, Cty BR-VT chuyển trả tiền “ký quỹ”, lập tức bà Chi chuyển lại toàn bộ 107 tỷ cho bà Phương.

Cần sớm khởi tố vụ án

Ngày 25/12/2019, cuộc đấu giá diễn ra. Bà Bích ủy quyền cho ông Vũ Anh Tuấn (SN 1978, Trưởng phòng Ngân quỹ Tân Hiệp Phát), bà Chi ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Khánh (SN 1993, nhân viên bà Chi). Cả hai giấy ủy quyền đều cùng được lập tại Văn phòng công chứng Nguyễn Trí Tam (QL13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM), cùng do một công chứng viên công chứng. Ông Tuấn ông Khánh cùng đi chung một chiếc xe hơi chở đến để “đấu” nhau.

Dù UBND BR-VT xác định cuộc đấu giá sẽ diễn ra nhiều vòng, mỗi lần trả giá lên 15 tỷ. Nhưng chỉ vừa qua vòng 1 và trả giá cao hơn giá khởi điểm 200 triệu, ông Tuấn ông Khánh đã đều từ chối nhận phiếu, rồi đấu giá viên Đoàn Huy Văn phía bà Bích “trúng đấu giá”. Khu đất có giá thị trường ước tính cả ngàn tỷ, tỉnh BRVT kỳ vọng nhiều người tham gia đấu giá, mỗi bước giá 15 tỷ, nhưng rốt cục đã “trúng đấu giá” với số tiền cao hơn giá khởi điểm không đủ trả chi phí đấu giá.

Trước một số bất thường, UBND BR-VT có nhiều văn bản chỉ đạo sở ngành vào cuộc làm rõ sự việc. Sau này, một số cán bộ trong lĩnh vực đấu giá tại địa phương cũng đã có văn bản báo cáo chưa đầy đủ khi đề nghị Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho ý kiến về cuộc đấu giá này.

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương mong muốn sự việc được sớm làm rõ và kiến nghị CA BR-VT khởi tố vụ án theo Điều 218 BLHS để điều tra, làm rõ, xử lý; sung công số tiền 107.425.800.000 đồng “ký quỹ” của đối tượng sai phạm theo quy định pháp luật.

Thế nhưng điều gây bức xúc dư luận và những nhà đầu tư chân chính là dù đang bị CA BR-VT xác minh, nhóm người “Tập đoàn THP” vẫn tiếp tục dùng phương thức tại cuộc đấu giá khu đất 8ha Côn Đảo để đi “đấu giá” tại các địa phương khác.

Sau khi phát hiện nghi vấn thông đồng dìm giá do một số người của “Tập đoàn Tân Hiệp Phát” thực hiện, tháng 10/2020, Thường trực Tỉnh ủy BRVT yêu cầu trong khi chờ kết quả quy hoạch tổng thể Côn Đảo theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; cần sớm nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc đưa các khu đất công tại huyện Côn Đảo ra khỏi danh mục đấu giá đất. Ngày 9/11/2020, sau khi nghe ý kiến các sở ngành, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch tỉnh kết luận dừng bán đấu giá 7 khu đất công tại huyện Côn Đảo. Ngày 5/3/2021 vừa qua, trong cuộc họp tại Côn Đảo, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo các sở ngành rà soát các diện tích đất đã có chủ trương tạm dừng việc bán đấu giá tại Côn Đảo, đồng thời đề xuất hướng đầu tư phát triển đối với những diện tích đất này; chỉ đạo huyện Côn Đảo quản lý tốt về đất đai, xây dựng.

