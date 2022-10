Nghẹt thở giây phút cứu thầy giáo trong xe bán tải bị nước cuốn trôi

Người dân hỗ trợ giữ xe không bị cuốn theo dòng nước lũ. Ảnh: PN (Báo Kon Tum điện tử)

Ngày 11/10, ông Đặng Quang Hà - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa giúp một giáo viên thoát khỏi ô tô bán tải khi qua ngầm tràn bị nước lũ cuốn.

Trước đó, đầu giờ chiều 10/10, thầy C.M.N. (giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1-2 Măng Bút 2, xã Măng Bút) điều khiển xe ô tô qua ngầm tràn xã này.

Thời điểm đó, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, dù người dân đã khuyên can nhưng thầy C.M.N. vẫn cố gắng lái ô tô đi qua. Khi tới giữa dòng, nước lũ đổ về mạnh khiến ô tô không thể di chuyển, sau đó bị chết máy.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, chính quyền xã Măng Bút và những người dân xung quanh đã dùng dây thừng để chằng néo, neo giữ, không để xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Đồng thời đưa ông N. vào bờ an toàn. Riêng ô tô bán tải hiện lực lượng chức năng huyện đang đợi nước rút sẽ trục vớt lên.

Your browser does not support the video tag.

Video người dân quay lại vụ việc

Được biết, ngầm tràn Măng Bút thường xuyên bị ngập khi thời tiết có mưa. Ở hai bên đầu ngầm tràn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động đề phòng khi di chuyển qua khu vực này.

Cũng tại Kon Tum, UBND huyện Tu Mơ Rông đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 11/10 để đề phòng mưa, lũ trên địa bàn. Học sinh chỉ trở lại lớp học khi tình hình mưa lũ, sạt lở được được bảo đảm an toàn.

Tác giả: Tiền Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong