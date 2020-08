Nghẹn lòng khi nữ thượng úy công an bị xế sang đâm tử vong đúng ngày 19/8

Chiếc xe Lexus đâm liên hoàn trên phố Tam Bạc

Trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phố đi bộ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), nạn nhân Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, HKTT ở 133 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã tử vong tại chỗ sau cú đâm mạnh.

Chị Nguyễn Thị Thảo là Thượng úy Công an nhân dân - cán bộ Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Trong quá trình công tác, Thảo được cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đánh giá là người hòa đồng, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi về công tác tại Công an phường Minh Khai, chị Thảo có thời gian công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông trật tự - Công an quận Hồng Bàng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe Lexus trước khi gây tai nạn phóng với tốc độ rất cao

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác, chị Thảo cũng chính là chủ sở hữu của một chuỗi spa có tiếng trên địa bàn thành phố.

Đau lòng, bố đẻ của chị Thảo cũng vừa mất sau một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Việc ra đi đột ngột của chị Thảo là một mất mát quá lớn với gia đình.

Chiếc taxi sau tai nạn đã đâm vào một trụ điện bên đường

Trước đó, khoảng 0h ngày 19/8/2020, tại trước cửa số nhà 216 Tam Bạc (Hồng Bàng, Hải Phòng), Phạm Quang Linh (SN 1998, ở 100 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô Lexus BKS 15A-356.69 từ hướng Chợ Sắt về hướng cầu Lạc Long theo tuyến đường Tam Bạc đâm va vào chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, HKTT ở 133 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng - cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Sau đó, chiếc Lexus tiếp tục đâm vào xe bán tải BKS 15C-285.40 đang đỗ do Phạm Cao Cường (ở 7/2 TT xây lắp 102, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển, làm xe bán tải đâm va vào xe Kia Van BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị Mừng (SN 1980, ở 251 Hòa Nhất, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng) điều khiển đỗ trước đầu xe bán tải.

Sau khi bị đâm va, xe bán tải 15D-007.98 bị lao về phía trước và đâm va vào xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Khiêm (ở Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn) điều khiển đang đỗ ở phía bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến Thượng úy Nguyễn Thị Thảo tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên bị gẫy chân, cả 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tác giả: Bảo Nguyên - Khắc Đoàn

Nguồn tin: atgt.vn