Nghe tin Phillip Nguyễn kết hôn, Hoàng My ẩn ý gửi lời chúc mừng tới tình cũ

Trên trang cá nhân, Hoàng My đăng tải dòng trạng thái chúc mừng hạnh phúc gửi đến ai đó. Cô viết: "I'm so happy for you! Best wishes on your wonderful journey, as you build your new lives together. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Happy marriage". (Tạm dịch: Tôi rất mừng cho bạn! Những lời chúc tốt đẹp nhất trên hành trình tuyệt vời của bạn, khi bạn cùng nhau xây dựng cuộc sống Chúc cho tình yêu mà bạn chia sẻ ngày hôm nay sẽ lớn mạnh hơn khi bạn cùng nhau già đi. Chúc mừng hôn nhân).

Với dòng chia sẻ trên, netizen cho rằng người đẹp đang ngầm gửi tới những lời tình cũ Phillip Nguyễn khi nghe tin anh sắp kết hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng còn thực hư những lời chúc mừng trên gửi tới ai đó chỉ có Hoàng My rõ nhất mà thôi.

Phillip Nguyễn đã ngầm lên tiếng ẩn ý sắp lên xe hoa cùng bạn gái Linh Rin vào thời gian tới.

Trước đó, Phillip Nguyễn đã ngầm lên tiếng ẩn ý sắp lên xe hoa cùng bạn gái Linh Rin vào thời gian tới qua dòng chia sẻ: "Gửi đến vị hôn thê của tôi, Ngô Phương Linh - anh yêu em. Em yêu anh nhiều hơn anh từng biết nhưng anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy được yêu, muốn, cần và trân trọng trong mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta bên nhau. Hơn 10 năm nay hỏi bao giờ mình sẽ cưới. Hôm nay, tôi có thể nói cuối cùng tôi đã tìm thấy người".

Thời gian yêu nhau, Hoàng My thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng nhà Phillip Nguyễn.

Trước đó, Phillip Nguyễn và Hoàng My từng có thời gian hẹn hò. Dù chỉ bên nhau 2 năm, cả hai đều không lên tiếng công khai chuyện tình cảm nhưng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Thời điểm đó, Hoàng My thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng nhà Phillip Nguyễn và có quan hệ thân thiết với Hà Tăng. Sau tất cả, cả hai lại quyết định "đường ai nấy đi" với sự tiếc nuối của khán giả.

Tác giả: Thúy Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn