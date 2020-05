Nghệ An:Tóm gọn 42 người đang say sưa đánh bạc lúc nửa đêm

Theo báo Nghệ An dẫn lời cơ quan điều tra: Đường dây đánh bạc có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên di chuyển thay đổi địa bàn, địa điểm tại các huyện, thành, thị như Nghi Lộc, Diễn Châu, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và sang cả địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm chọn để đánh bạc là các nhà cao tầng kiên cố, kín cổng, cao tường. Mặt khác, các đối tượng không tự đến địa điểm đánh bạc mà được xe ô tô đưa đến nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Tại mỗi sới bạc đều có người cảnh giới, người thu tiền hồ.

Công an huyện Nghi Lộc xác định đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc tại địa bàn huyện Nghi Lộc là Phạm Văn Thông hay còn gọi “Thông Trung” (SN 1981), trú tại xóm 5, xã Nghi Phong (Nghi Lộc). Thông vừa ra trại về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm này. Chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ Công an huyện do Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chủ trì, có sự phối hợp của Cảnh sát 113, Phòng PC06 Công an tỉnh.

Hiện trường vụ triệt phá sới bạc. Ảnh: Báo Nghệ An

Đến khoảng 23 giờ ngày 8/5, ban chuyên án xác định các đối tượng sẽ tập trung đánh bạc tại tầng 2 nhà của đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 1994) trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) nên đã quyết định phá án.

Mặc dù sới bạc ở trong khu vực kín cổng, cao tường, có người cảnh giới, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị phối hợp đã đột kích vào tận sới bạc khiến 42 đối tượng ở đây đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa không kịp trở tay.

Tang vật thu giữ gồm 155.990.000 đồng trên chiếu bạc; 4 bộ bát đĩa và 8 con vị; 33 điện thoại di động; 1 xe ô tô 16 chỗ để chở các đối tượng đến vị trí đánh bạc. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ các vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc, tiền và tài sản khác tổng cộng trên 500 triệu đồng.

Trước đó, một sới bạc khác cũng bị bắt tại Nghệ An. Thông tin từ Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại thị trấn Nam Đàn, đồng thời khởi tố 51 bị can (trong đó bắt tạm giam 18 bị can) để điều tra về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 13/1, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) huy động hàng trăm chiến sỹ công an bao vây, đột kích quán karaoke tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để vây bắt ổ nhóm đánh bạc. Lực lượng công an đã cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để xông vào bên trong. Phía sau sông Lam, Cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô để vây bắt.

Sau gần 6 tiếng khám xét, Công an tạm giữ 101 đối tượng cùng với số tiền 530 triệu đồng. Lực lượng phải huy động 5 xe ô tô khách đến chở 101 "con bạc" về trụ sở để điều tra, phân loại. Theo Đại tá Hùng, đối tượng trong vụ đánh bạc có cả nam và nữ, số tiền đánh nhỏ lẻ từ vài triệu đồng, có người mới phạm tội lần đầu.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn