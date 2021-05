Nghệ An yêu cầu không cho trẻ nghỉ học khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, không tự ý cho trẻ nghỉ học khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An.



Ngày 11/5, ông Thái Văn Thành, giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid 19".

Theo đó, thực hiện Thông báo số 247-TB/TU ngày 08/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ứng phó với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hiệu quả và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX… thực hiện ngay 1 số nội dung.

Cụ thể, về công tác phòng chống dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông báo số 237-TB/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Không tự ý cho trẻ nghỉ học khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị chu đáo kế hoạch bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học đúng quy định; không thực hiện việc khảo sát trẻ 5 tuổi lên lớp 1 và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt. Không tăng buổi để dồn tiết đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Việc tổ chức dạy bù do chậm chương trình phải có thời khóa biểu phù hợp, không gây quá tải cho học sinh. Việc bố trí lịch dạy học phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, theo (Bộ tiêu chí trường học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ban hành kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ

An). Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để triển khai dạy học trực tuyến, hoàn thành chương trình năm học, khi có văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, sau khi có văn bản này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung trên.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn