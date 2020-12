Nghệ An: Trường mầm non xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền tổ chức bán trú

Điểm trường Tam Liên, Trường Mầm non Tam Quang (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang phải mượn cơ sở vật chất của trường tiểu học cũ. Do không có kinh phí thuê người nấu ăn, các cô phải nhờ nhân viên ở điểm bản Bãi Sở cách đó khoảng 3km nấu ăn, sau đó chở đến bản Tam Liên cho trẻ ăn trưa.