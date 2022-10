Nghệ An: TOP 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước

Sáng nay (13/10), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III/2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, 9 tháng đầu năm 2022, về kinh tế đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý lần đầu lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An lọt vào TOP 10 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng ước đạt 9,23%; đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 29/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Về thu ngân sách nhà nước, toàn tỉnh ước thực hiện 15.730 tỉ đồng, đạt 104,9% dự toán, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 14.617 tỉ đồng, đạt 106,7% dự toán, tăng 21% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.112 tỉ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 79,3% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 21.563 tỉ đồng, đạt 69,4% dự toán được giao.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ có sự phục hồi mạnh mẽ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 77.521,27 tỉ đồng, tăng 47,04% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.949,8 triệu USD, tăng 12,62%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 985,03 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách du lịch ước đạt 5,92 triệu lượt, tăng 233%, doanh thu du lịch ước đạt 4.902 tỉ đồng, tăng 367% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ của các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn đến 30/9/2022 ước đạt 266.466 tỉ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm.

Về thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực: Đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 83 dự án và điều chỉnh 83 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 32.058,9 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng 41,22%.

Thành lập mới 2.330 doanh nghiệp, tăng 26,2% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 17.212 tỉ đồng; có 713 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 16,3%; 126 doanh nghiệp giải thể, tăng 13 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/9/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 33,94%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 41,68%, trong đó nguồn ngân sách TW đạt 45,52%.

Các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm (như đường ven biển; nâng cấp, mở rộng QL15A; đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; đường bộ cao tốc Bắc Nam,...) được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tích cực, chủ động triển khai hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: baovephapluat.vn