Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ

Dự phiên họp có đồng chí Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp tại Điểm cầu số 1

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì tại điểm cầu số 2

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%). Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 12.439 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các Quyết định giải quyết kinh phí về phòng, chống dịch Covid-19; kinh phí công tác bầu cử; kinh phí thực hiện an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh...

Tính đến ngày 10/6/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 756,027 tỷ đồng, đạt 26,05% kế hoạch giao chi tiết, ước đến hết ngày 30/6 giải ngân được 1.042,324 tỷ đồng, đạt 35,91%. Có 16 cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 8 đơn vị giải ngân trên 50% là huyện Tương Dương, thành phố Vinh, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Thái Hoà, Kỳ Sơn, Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên.

Nếu tính theo số lượng dự án, có 67 dự án/tổng số 195 dự án đã giải ngân đạt trên 50%, trong đó có 40 dự án cơ bản hoàn thành kế hoạch giải ngân (đạt 90%).

Về tình hình dịch bệnh bệnh Covid-19, tính từ ngày 13/6/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 33 trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó tập trung chủ yếu tại Thành phố Vinh có 21 ca nhiễm, huyện Diễn Châu có 09 ca nhiễm.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và công tác phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương; đề xuất một số vấn đề đề nghị các Sở, ngành, UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Là địa bàn có diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, thời gian qua mọi công tác hầu như tập trung cho việc phòng chống dịch bệnh, nên một số công trình dự án giao đến 30/6 phải hoàn thành bàn giao giải phóng mặt bằng không thể thực hiện theo đúng kế hoạch. Việc thành phố thực hiện lệnh cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng rất lớn.

Được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao là huyện đã có sự chủ động, kịp thời, quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch khi trên địa bàn hiện có 9 ca nhiễm COVID-19, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho hay, song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được triển khai theo đúng kế hoạch. Nổi bật là thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt hơn 100% dự toán, nếu không tính tiền thu từ quyền sử dụng đất thi ngân sách thu được đạt hơn 61% dự toán. Công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc Nam tiếp tục được tập trung thực hiện để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. Diễn Châu cũng là một trong 8 cơ quan, đơn vị giải ngân vốn đầu tư công trên 50% với tỷ lệ giải ngân đạt 53,3%.

Một trong những khó khăn hiện nay, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện mong muốn các địa phương khác hỗ trợ, đó là giúp người dân trên địa bàn Diễn Châu tiêu thụ sản phẩm thuỷ hải sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Vinh. Các địa phương chuẩn bị tốt kế hoạch đón các công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cũng đã có ý kiến về những vấn đề các địa phương quan tâm.

Kiên trì, kiên định và kiên quyết trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đánh giá: 6 tháng đầu năm, Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh có tính chất hết sức đặc thù. Đây chính là thời gian đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp đồng thời thực hiện sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải tập trung trí tuệ, nguồn lực để triển khai.

Bên cạnh đó, làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 phát triển rất nhanh, rất phức tạp, mặc dù chúng ta đã rất chủ động để phòng tránh nhưng dịch đã vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 5 tại thị xã Hoàng Mai. Song chính bối cảnh này đã trở thành phép thử để thấy được hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành của bộ máy chính quyền các cấp và cả hệ thống.

Và chúng ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận bằng sự nỗ lực hết sức đặc biệt. Đầu tiên là công tác chỉ đạo điều hành đã có những trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám sát kịch bản, nhiệm vụ đầu năm; thể hiện việc chọn năm 2021 là năm đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn, vị địa phương trong công tác cải cách hành chính với phương châm nhanh, đúng, hiệu quả; việc tham mưu chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết.

Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh của toàn hệ thống chính trị, nhất là những nỗ lực đặc biệt của lực lượng y tế, công an, quân sự, biên phòng căng mình làm việc trong mọi hoàn cảnh, suốt ngày đêm để nhanh chóng kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Kết quả đạt được cũng rất đặc biệt khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng 2 trong khu vực chỉ sau tỉnh Thanh Hoá. Văn hoá xã hội được quan tâm.

Cùng với đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã rất thành công. Điều này cho thấy hệ thống chính trị của chúng ta đang vận hành tương đối tốt; tinh thần đoàn kết thống nhất được đề cao; tư duy điều hành đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Cho rằng 6 tháng cuối năm 2021 có nhiều thách thức, nguy cấp nhất vẫn là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, hoạt động kinh tế gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, tỉnh cũng phải thực hiện những nhiệm vụ lớn như diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đối mặt với các thiên tai hạn hán, bão lũ… Tuy nhiên, tin tưởng vào 9 nhóm nhiệm vụ đã đề ra, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị trong công tác phòng, chống dịch bệnh thống nhất quan điểm: Kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào sức dân. Trong đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phải hết sức chú ý trong việc rà soát lại kịch bản trong tâm thế luôn luôn sẵn sàng, chuẩn bị để khi rơi vào tình huống không bị động, không đáp ứng được yếu tố kịp thời. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu Cấp uỷ các cấp phải chịu trách nhiệm, phải phân công trách nhiệm và gắn trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành để thực hiện nhiệm vụ. Mặt trận và các đoàn thể cũng vào phải cuộc với chính quyền.

Liên quan đến tình trạng còn lúng túng trong truy vết, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Công an phải sử dụng nghiệp vụ phối hợp với khoa học công nghệ để thực hiện truy vết, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp làm lây lan dịch bệnh. Việc truy vết nhanh sẽ tiết kiệm được nguồn lực, vật lực để thực hiện những nhiệm vụ khác. Công tác thông tin truyền thông phải chính xác, kịp thời, gọn, rõ; không được làm nhiễu loạn thông tin đánh vào tâm lý của người dân, cán bộ, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phải đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Do đó, Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, phải tập trung cố gắng phấn đấu thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải kiên trì, kiên định và kiên quyết với mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện, nếu tổ chức, đơn vị, cá nhân nào không kiên trì, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đã đúng định hướng, được nhân dân tin tưởng thì cần phải có hình thức xử lý nghiêm.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục thay đổi cách tiếp cận với các nguồn lực của Trung ương để có sự hỗ trợ hiệu quả.

Phải có bản đăng ký tiến độ giải ngân của từng quý, từng tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đánh giá của Bí thư Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn trong thời qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ rất rõ ràng, nhất quán, kịp thời đã tạo điều kiện cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành, các cấp phải ưu tiên nhất, tập trung cao độ nhất cho công tác phòng chống dịch với quan điểm chỉ đạo rất đúng và rất trúng trong thời gian qua là kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân; triển khai các biện pháp để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh chủ động không được chủ quan, không lúng túng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt công việc truy vết, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phải vào cuộc, chỉ đạo công an các địa phương thành lập các tổ truy vết do công an chủ trì. Việc truy vết trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy hiểm giống như điều tra vụ án theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - phải truy ngược, truy xuôi, truy đến cùng, cụ thể.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động trong công tác cách ly, thực hiện khoanh vùng rộng, phong toả hẹp và đúng địa chỉ, cần tranh thủ thời gian phong toả để làm tốt công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận tinh thần làm việc của ngành Y tế trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế thành lập Tổ phản ứng nhanh để khi có tình huống hỗ trợ các địa phương một cách nhanh nhất để xử lý tình hình, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, vật lực, nguồn lực để triển khai phòng dịch và chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, chủ động điều chỉnh kịch bản phòng chống dịch của tỉnh ở mức cao hơn; triển khai gấp việc xây dựng bệnh viện dã chiến và tiếp tục xây dựng bệnh viện ở Nghĩa Đàn…

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc truy vết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, làm lây lan dịch. Các địa phương đang có dịch phải tập trung, quyết liệt cho công tác dập dịch để sớm nới lỏng giãn cách xã hội.

Các địa phương khác phải chủ động phương án phòng dịch theo nguyên tắc ngăn chặn bên ngoài và kiểm soát chặt bên trong. Kiên trì với nguyên tắc phòng chống dịch “4 tại chỗ”. Trên địa bàn nếu có doanh nghiệp, khu công nghiệp, các địa phương cần phải phối hợp với các ngành để có sự quản lý, giám sát không để xảy ra hoặc lây lan dịch bệnh.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quan điểm của UBND tỉnh cũng thống nhất là không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ theo kịch bản đã đề ra. Các ngành cần rà soát nhiệm vụ của mình theo sự phân công để triển khai.

Cụ thể, ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng. Ngành Công thương hỗ trợ các dự án chuẩn bị đưa vào sản xuất; đảm bảo cung cầu hàng hoá, tránh tình trạng đẩy giá trong bối cảnh dịch bệnh.

Các ngành, các địa phương tập trung, quán triệt nghiêm túc việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để đạt được tỷ lệ giải ngân 100%, trong đó, đến cuối quý III phải đạt được tối thiểu tỷ lệ giải ngân 60%. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị từ nay đến cuối năm cần phải có bản đăng ký tiến độ giải ngân của từng tháng, từng quý để UBND tỉnh có cơ sở đánh giá. Nơi nào thực hiện tỷ lệ giải ngân không đạt thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và ngành Kế hoạch tham mưu để điều chuyển vốn cho những đơn vị thực hiện giải ngân tốt hơn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý những ngành có công trình trọng điểm cần phải đây nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, 6 tháng cuối năm phải rà soát hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân song cần lưu ý phải phân bổ hợp lý nguồn thu, đặc biệt là thu từ quyền sử dụng đất. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi; cắt giảm 50% chi hội nghị, tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

Cần quan tâm đến lĩnh vực văn hoá xã hội, trong đó ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn…

Về cải cách thủ tục hành chính cần tiếp tục thực hiện theo hướng đổi mới nhanh, đúng, hiệu quả và theo phương châm chuyển giải thích, giải trình sang giải pháp giải quyết.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch cần kiểm soát tình hình tội phạm, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung cao độ cho công tác quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch đầu tư công năm, kế hoạch tài chính năm 2022…

Đối với các kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành nghiên cứu, xem xét và giải quyết.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn