Nghệ An tiếp tục ổn định dạy và học

Đến ngày 3/2, hai trường THPT Dân tộc nội trú của tỉnh Nghệ An chưa tổ chức dạy học. Hiện nhà trường đã cho mở cửa và vệ sinh, phun thuốc khử trùng lớp học, khu nhà ở nội trú học sinh và xung quanh khuôn viên nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng cho biết, học sinh của 2 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đến từ các huyện miền núi cao như Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn… Những huyện này có nhiều lao động làm ăn xa ở các khu công nghiệp, ở Lào và Trung Quốc. Trong đó có không ít lao động đi theo con đường bất hợp pháp sang Trung Quốc, địa điểm làm việc không rõ ràng, lịch trình di chuyển nhiều nơi trước khi trở về quê ăn Tết. Vì vậy, các trường xem xét cho học sinh lùi lịch học 1 tuần. Hiệu trưởng 2 trường, giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ, giáo viên khác trong trường có trách nhiệm phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho hay: Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona. Số lượng học sinh toàn tỉnh khá lớn với trên 812 nghìn em. Việc để tất cả học sinh nghỉ học ở nhà sẽ khó khăn trong quản lý, giám sát, nắm tình hình. Trong thời gian này, các trường sẽ song song thực hiện các biện pháp phòng dịch và hướng dẫn để giáo viên, học sinh có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Trước đó, ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn vào ngày 31/1 yêu cầu các trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương xây dựng chương trình đảm bảo sức khỏe cho học sinh; triển khai mạnh mẽ biện pháp vệ sinh, sát khuẩn, đảm bảo an toàn trường học; tích cực tuyên truyền thường xuyên cho học sinh, giáo viên các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.