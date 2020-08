Nghệ An: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt hơn 9.600 tỷ đồng

Một góc TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 25/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Qua báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020, theo đó, 1 số lĩnh vực đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, trên lĩnh vực công nghiệp, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 8 cũng ước tăng 8,59% so với tháng 7 năm 2020 và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung bình quân 8 tháng đầu năm 2020, IIP ước tăng 3,44% so cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 17/8/2020), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 51 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 3.963 tỷ đồng; điều chỉnh 50 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng số vốn đầu tư 14 dự án (tăng hơn 4.516,5 tỷ đồng và hơn 82 triệu USD).

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 9.651 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, hoạt động du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng sau một giai đoạn ngắn có dấu hiệu phục hồi. Một số sản phẩm công nghiệp lũy kế 8 tháng có mức tăng thấp và giảm so với cùng kỳ;…

Theo ông Hoàng Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá, kỳ vọng vào 14 dự án 6 tháng cuối năm, trong đó, lớn nhất là Dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng đã đưa vào chạy thử, tuy nhiên, cần tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và đường phục vụ nguyên liệu cho nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, khẩn trương tập trung xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 2021 - 2023; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư cũng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Trong đó, Tổ công tác của tỉnh cần chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có các nội dung như: xây dựng bảng giá cho thuê đất khu công nghiệp vừa đảm bảo hài hòa thu thuế đất, vừa đảm bảo thu hút đầu tư; đánh giá rõ thực trạng bức tranh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Theo đó, Sở Ngoại vụ giải quyết các thủ tục nhập cảnh để cho các chuyên gia vào hỗ trợ các doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam sớm hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch (điều chỉnh), bám sát việc trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2 khu mỏ đất; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cũng như các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các khu công nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư để nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 26 về các cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư…

