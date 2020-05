Nghệ An: Tăng cường siết chặt công tác đào tạo, cấp GPLX

Đại hội Sở GTVT Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 14/5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã đoàn kết, cùng khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn hoàn thành đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 645 km các tuyến quốc lộ, 100 km đường tỉnh, 6.400 km đường giao thông nông thôn và các tuyến đường khác với tổng 4.232 tỷ đồng.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cầu Yên Xuân qua sông Lam; 2 cầu vượt đường sắt; Đường Tây Nghệ An giai đoạn 2 (QL16), Châu Thôn - Tân Xuân (giai đoạn 2); đường nối QL1 - Hoàng Mai - Thái Hòa (QL48D), đường nối đường N5 - Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) (QL7C), cầu Hiếu 2, 111 cầu dân sinh; các bến xe Bắc Vinh, Miền Trung, phía Đông thành phố Vinh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tập trung nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, rà soát sắp xếp mạng lưới các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Sở GTVT Nghệ An là một trong 5 Sở trên toàn quốc thử nghiệm truyền dữ liệu camera giám sát các kỳ sát hạch ô tô về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sở GTVT Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính.

Ông Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ công tác đào tạo và cấp GPLX

Sở GTVT Nghệ An cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, mở rộng mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội và ngoại tỉnh (gồm 233 tuyến vận tải khách cố định; 07 tuyến liên vận Việt Lào; 16 tuyến xe buýt; và 6 đường bay nội địa (Vinh - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột , Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ), xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế mới trong khu vực); Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng bến xe Bắc Vinh, Bến xe Miền Trung, bến xe Yên Thành, bến xe phía Đông thành phố Vinh; Đang tiếp tục đầu tư bến xe khác như bến xe phía Bắc Yên Thành, Mường Xén, Quỳnh Hồng. Tăng cường kiểm soát hoạt động của xe khách, xe hợp đồng chạy sai quy định, xe buýt chạy quá tốc độ, dừng đón trả khách quá thời gian quy định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Đình, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ Sở GTVT Nghệ An. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về phát triển hạ tầng giao thông. Phát huy hơn nữa trách nhiệm trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực đầu tư phát triển. Đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ trong công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX nhằm kéo giảm TNGT.

Sở GTVT Nghệ An tổ chức bầu cử bầu Bí thư Đảng ủy Sở

Tại đại hội, ông Nguyễn Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An hứa sẽ nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ Sở GTVT Nghệ An ngày càng vững mạnh, việc tập trung nâng cao chất lượng trong đào tạo sát hạch và cấp GPLX ở Nghệ An nhằm giảm thiểu TNGT cũng sẽ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động vận tải khách, xe hợp đồng chạy, xe buýt chạy quá tốc độ, dừng đón trả khách quá thời gian quy định.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

Tại nhiệm kỳ 2020 -2025 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở GTVT.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông