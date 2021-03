Nghệ An: Sở TN&MT nói gì về hiện tượng cá chết bất thường trên sông?

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về hiện tượng cá chết bất thường trên sông Con, đoạn chảy qua địa bàn huyện Tân Kỳ, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, hiện tượng cá chết diễn ra từ trưa ngày 18/3 đến sáng 19/3. Loại cá chết chủ yếu là cá da trơn sống ở tầng đáy của sông.

Trước khi xảy ra hiện tượng cá chết, người dân sinh sống gần khu vực khe Cầu Leo, xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ) đã ngửi thấy mùi khó chịu. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, hiện tượng cá chết bất thường cơ bản không còn.

Cá chết hàng loạt, người dân vớt về cho gia súc.

Theo khảo sát nguồn thải, xung quanh 2 bên bờ sông thuộc huyện Tân Kỳ chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, ngô… quy mô nhỏ. Có 1 cơ sở có hoạt động xả thải nhưng lượng nước thải ít, cách xa sông, không có đường xả thải trực tiếp ra sông.

Tại khu vực huyện Nghĩa Đàn có 4 cơ sở chế biến và sản xuất tinh bột sắn (ở gần sông). Tại thời điểm làm việc, 4 cơ sở này đều đã dừng hoạt động sản xuất, chế biến sắn; một cơ sở đang nạo vét, cải tạo 3 hố chứa nước thải sản xuất. Lực lượng chức năng không phát hiện nước thải ra ngoài khu vực.

Sở TN&MT Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành lấy 4 mẫu nước tại các vị trí khác nhau trên sông Con, xung quanh khu vực phát hiện cá chết bất thường để phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước.

"Do cá chết ở tầng đáy, cũng như tổng hợp từ kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhận định ban đầu về nguyên nhân cá chết bất thường là do biến đổi xấu và đột ngột chất lượng nước sông", văn bản của Sở TN&MT Nghệ An nêu rõ.

Cũng theo Sở TN&MT Nghệ An, hiện tượng cá chết bất thường trên sông con mang tính chất thời điểm.

Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng nêu trên, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đấu tranh, làm rõ có hay không các đối tượng đã lợi dụng xả thải trộm ra sông Con.

Kiểm tra, rà soát các cơ sở có sản xuất, kinh doanh có nguồn nước thải chảy ra sông Con; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động khi chưa đảm bảo về môi trường, xả thải không đảm bảo quy chuẩn.

Các loại cá chết chủ yếu là loại cá da trơn.

Trước đó, Dân trí đã thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Con (đoạn qua địa bàn huyện Tân Kỳ). Cá chết trôi nổi dạt vào 2 bên bờ sông được người dân vớt về làm thức ăn cho gia súc. Tình trạng cá chết kéo dài nhiều km trên khúc sông, có chỗ cá chết thành từng đám lớn, bốc mùi hôi thối.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy tình trạng cá chết nổi trắng sông và nhiều như vậy.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí