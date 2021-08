Nghệ An sẽ tiếp nhận học sinh từ vùng dịch về quê

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, nhiều người dân Nghệ An sinh sống, làm việc ở đó đã di chuyển về quê.

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, tỉnh này đã, đang và sẽ có kế hoạch đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê nếu họ có nhu cầu. Do đó, sở lên kịch bản trước để sẵn sàng tiếp nhận con em vào học.

Công dân tại vùng dịch phía Nam dẫn theo con nhỏ về quê.

Hỗ trợ chuyển hồ sơ học sinh cho phụ huynh

Ông Thái Văn Thành cho biết Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT rà soát để nắm tâm tư, nhu cầu của công dân trở về từ vùng dịch.

Một số người vốn gửi con cho ông bà, họ hàng nuôi. Con học đã học tại các trường ở Nghệ An. Một số người khác đưa theo con nhỏ về. Khi họ hoàn thành cách ly, phòng GD&ĐT sẽ chủ động trao đổi.

Nếu phụ huynh có nguyện vọng gửi con vào học tại các trường trên địa bàn, phòng GD&ĐT sẽ bố trí các cháu vào trường phù hợp. Ông Thành nói thêm kể cả phụ huynh chỉ gửi con vào học tạm trong thời gian chờ dịch ở các tỉnh phía Nam được kiểm soát, các trường vẫn tiếp nhận.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ chủ động làm việc với các sở GD&ĐT liên quan như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai để tạm thời cho học sinh học tại đây.

Sở sẽ chuyển điểm, kết quả học tập của những em này tới các trường trong Nam nếu khi dịch được kiểm soát, phụ huynh đưa con vào lại, theo học trường ban đầu.

Trong trường hợp phụ huynh xác định cho con tiếp tục học tại Nghệ An, sở sẽ làm việc với các sở liên quan để làm thủ tục, chuyển hồ sơ. Nếu ở trường ban đầu có học bạ, sổ điểm điện tử, việc chuyển đổi sẽ thực hiện online vì ngành giáo dục Nghệ An đã chuyển đổi số từ năm ngoái.

Nếu không, hồ sơ của học sinh sẽ được chuyển qua đường bưu điện, tránh trường hợp phụ huynh phải vào lại làm giấy tờ, cắt hồ sơ gây tốn kém và phức tạp khi di chuyển.

Ông Thành thông tin hiện tại, theo thống kê của các phòng, số lượng chưa lớn. Do UBND tỉnh Nghệ An đang có kế hoạch đưa công dân có nhu cầu về, số lượng có thể tăng lên. Việc sở lên kịch bản trước sẽ giúp học sinh có thể tiếp tục việc học khi về đến Nghệ An.

Ông nói thêm Nghệ An có gần 870.000 học sinh. Điều kiện các trường trên địa bàn có thể tiếp nhận thêm hàng nghìn học sinh nên không lo việc quá tải.

Hơn nữa, số lượng con em công dân từ nơi khác về cần vào học cũng không lớn, chủ yếu tập trung ở bậc mầm non, một số khác ở bậc tiểu học. Do đó, việc tiếp nhận này không phức tạp.

Học sinh toàn tỉnh Nghệ An tựu trường từ 1/9, khai giảng vào ngày 5/9.

Học sinh tựu trường từ 1/9

Ông Thái Văn Thành cũng cho hay UBND tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh toàn tỉnh tựu trường từ 1/9 và khai giảng vào 5/9.

Ông Thành giải thích tỉnh không cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm từ 23/8 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vệ sinh trường lớp. Theo tính toán của tỉnh, đến đầu tháng 9, tình hình dịch bệnh tại Nghệ An cơ bản được kiểm soát.

Ngoài ra, Nghệ An đã triển khai mô hình chuyển tiếp cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 được một năm. Với mô hình này, các trường cho trẻ mầm non tham quan trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học xuống trường mầm non tìm hiểu đặc điểm tâm lý, tính cách cũng như khả năng thích ứng học tập để chuẩn bị đón trẻ, tổ chức hoạt động dạy học phù hợp.

"Trường mầm non và tiểu học thực hiện bàn giao học sinh theo mô hình này nên các cháu 5 tuổi đã thích ứng với một số hoạt động học tập ở tiểu học, không cần học trước một tuần", giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay.

Ngoài ra, để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, sở đề xuất từ 10/8, địa phương không bố trí cách ly tai các trường. Hiện tại, nhiều trường, chủ yếu trường mầm non, và 116 trường tiểu học đang được trưng dụng làm khu cách ly.

Sở đề nghị trước ngày 30/8, địa phương cần trả lại trường học để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa nhằm đến ngày 1/9, học sinh tựu trường tại nơi khang trang, sạch sẽ.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng lên kịch bản cho việc tổ chức khai giảng, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Hình thức khai giảng trực tuyến hay trực tiếp được quyết định dựa trên thực tế của địa phương.

Cụ thể, những nơi không giãn cách xã hội sẽ tổ chức trực tiếp. Những nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 sẽ khai giảng trực tiếp. Nếu trong một xã, chỉ một số thôn, xóm giãn cách, trường học ở đó khai giảng trực tiếp, học sinh tại khu vực giãn cách tham gia theo hình thức trực tuyến.

"Với những nơi khai giảng trực tuyến, sở yêu cầu các phòng giáo dục chỉ đạo thủ trưởng nhà trường cho giáo viên rà soát học sinh về phương tiện kết nối. Nếu phải cách ly theo chỉ thị 16, các em cũng có thể thông qua điện thoại, máy tính để kết nối trực tuyến với các bạn trong ngày khai giảng", ông Thành nói.

Ông nói thêm hiện tại Nghệ An có khoảng 6 xã ở 3 huyện có dịch. Do đó, sở quyết định học sinh tại 21 huyện, thành, thị tựu trường, khai giảng bình thường, không thể lùi lại ở một vài nơi.

Với những nơi có dịch, trường sẽ có kế hoạch dạy học riêng cho học sinh lớp 1, lớp 2. Học sinh từ lớp 3 trở lên có thể học trực tuyến, giáo viên giao bài tập bình thường vì các em đã học online từ trước, thích ứng với hình thức dạy học này.

Trong khi đó, việc học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ khó khăn, đặc biệt khi các cháu lớp 1 chưa biết đọc, biết viết. Vì thế, giáo viên sẽ có các hoạt động cho học sinh làm quen với biểu tượng. Sau này, trường có kế hoạch dạy bù.

"Chúng ta phải chấp nhận vì không thể cho cả tỉnh khai giảng vào 5/9 mà 6 xã tại 3 huyện lại để học sinh lùi lại sau. Các địa phương này chỉ có cách lên kế hoạch thúc đẩy tiến độ, bồi dưỡng thêm cho các cháu khi hết dịch. Tiến độ phải khác so với những nơi khác", ông Thái Văn Thành cho hay.

