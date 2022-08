Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viễn thông Nghệ An hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan sử dụng phần mềm và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư tại địa chỉ truy cập http:qldadt.nghean.gov.vn hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viễn thông Nghệ An thực hiện tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống khác thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời tuyên truyền để các doanh nghiệp, người dân được biết về phần mềm; qua đó, để doanh nghiệp, người dân có thể theo dõi, nắm bắt được thông tin liên quan đến các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kết quả cập nhật số liệu trên phần mềm của các đơn vị để đưa vào đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị.

Tỉnh Nghệ An sắp triển khai phần mềm giám sát, theo dõi tiến độ dự án đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Viễn thông Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan thực hiện khởi tạo hệ thống, phân quyền người dùng đúng chức năng nhiệm vụ. Thực hiện tập huấn, hướng dẫn sử dụng đưa phần mềm vào vận hành chính thức đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng. Tinh chỉnh, hoàn thiện phần mềm phù hợp với các yêu cầu đã được phê duyệt và thực tế quản lý theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

UBND tỉnh này giao các Sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh tình hình triển khai, sử dụng phần mềm của cơ quan, đơn vị.

Đối với việc cập nhật các nội dung lên phần mềm các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu dự án đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công, gồm: Thông tin về dự án đầu tư, nhà đầu tư đối với dự án đầu tư (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận nhà đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, hình thức bảo đảm thực hiện dự án, số tiền ký quỹ, thời điểm ký quỹ. Cập nhật tiến độ của dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt/điều chỉnh qua các lần kiểm tra dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì…

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật đầy đủ các nội dung về thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản; Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy phép môi trường; Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Biên bản giao đất trên thực địa; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan hoàn thành việc cập nhật các nội dung nêu trên lên phần mềm trước ngày 05/10/2022.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn