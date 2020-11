Nghệ An: Rầm rộ khai thác đất trái phép giữa "thanh thiên bạch nhật"!

Khu vực khai thác đất trái phép trở nên nham nhở, tan hoang.

Theo phản ánh của người dân, sáng 24/11, PV Dân trí có mặt tại khu vực gần bãi rác thị xã Thái Hòa nằm trên địa bàn (xã Nghĩa Hòa cũ) nay thuộc phường Long Sơn để tìm hiểu sự việc. Trong suốt quãng đường này, chúng tôi bắt gặp hàng loạt xe tải chở đất đầy ắp chạy rầm rập trên đường. Bụi bay mù mịt, nhiều đoạn đất rơi vãi khắp mặt đường khiến cho các phương tiện giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường…

Lần theo dấu vết của các xe này chúng tôi đi theo đường Làng Vạc để vào khu vực các xe tải này đang lấy đất. Tại đây, phía trên đồi ngay cạnh bãi rác, 2 máy múc đang tiến hành múc đất đổ lên các xe tải. Trung bình 10-15 phút lại có một xe tải vào để chở đất.

Những chiếc xe đầy ắp đất, che đậy sơ sài cày nát con đường đi vào bãi rác.

Được biết, việc đào đất đem bán đã diễn ra trong thời gian qua, vì thế cả một quả đồi rộng lớn đã bị khai thác nham nhở, phía trên hai máy múc đang tiếp tục mở rộng quy mô khai thác để đào đất lên xe tải vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Một người dân ở gần bãi rác này cho biết, mỗi ngày chẳng biết bao nhiều lượt xe tải chở đất ra vào liên tục. Mỗi khi xe tải chạy kéo bụi đất ra trục đường chính gây bụi bay mịt mù. Cũng theo người dân, khu vực khai thác đất tại đây diễn ra rất rầm rộ. Toàn bộ đất khai thác đều được cung cấp cho dự án san lấp mặt bằng nằm tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Rầm rộ cảnh khai đất trái phép.

"Xe vận chuyển thường chở đất cao hơn thành thùng, che chắn cẩu thả nên đất rơi vãi khắp các tuyến đường, gây bụi bặm làm ảnh hưởng đến các hộ dân ven đường...", một người dân bức xúc.

Để tìm hiểu rõ thực hư về vụ việc trên, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Đoàn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND phường Long Sơn cho biết: "Đất này là đất của bãi rác, thẩm quyền cấp phép thì không rõ vì phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa mới sáp nhập, để rõ hơn chúng tôi kiểm tra lại hồ sơ". Ông Phạm Chí Kiên, Chủ tịch thị xã Thái Hòa thông tin, phía chính quyền đã nắm được sự việc và đang giao cho các ban ngành vào cuộc kiểm tra.

Đất rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông

Theo tìm hiểu của PV, việc khai thác đất tại khu vực đồi đất ngay bãi rác thị xã Thái Hòa hoàn toàn không có giấy tờ nào cho phép thực hiện công việc trên. Thế nhưng không hiểu vì sao máy múc, xe cộ lại có thể hoạt động khai thác nườm nượp công khai giữa "thanh thiên bạch nhật" mà không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý?.

Dưới đây một số hình ảnh do PV ghi lại.

Những chiếc xe rầm rộ nối đuôi nhau tiến vào khu vực khai thác đất.

Từng chiếc xe chở đầy ắp đất hiên ngang trên đường nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

Đoàn xe nườm nượp tung hoành trên con đường khiến cho các phương tiện khác gặp khó.

Nhiều đoạn đường đất rơi vãi hàng chục mét.

Đất được chở đến điểm san lấp mặt bằng.

