Nghệ An: Phạt 80 triệu đồng và xử lý 2 tấn lúa giống chưa được cấp phép

Ngày 28/12, Cục QLTT Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00005830/QĐ-XPVPHC đối với ông Võ Văn Việt - chủ cơ sở kinh doanh giống cây trồng tại xóm 10 (xóm Phổ Môn), xã Nghi Liên, TP Vinh với các hành vi: Kinh doanh giống lúa lai 3 dòng KH 336 chưa được cấp phép lưu hành và vi phạm về nhãn hàng hóa không đúng bản chất sự thật.

Giống lúa lai 3 dòng KH 336 chưa được cấp phép lưu hành và vi phạm về nhãn hàng hóa không đúng bản chất sự thật.

Theo đó, tổng mức phạt đối với ông Võ Văn Việt là 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng), đồng thời, buộc ông Võ Văn Việt chuyển đổi mục đích sử dụng 2.000 Kg giống lúa lai 3 dòng KH 336 nói trên trị giá lô hàng 290.000.000đ (Hai trăm chín mươi triệu đồng).

Chiều cùng ngày, Đội QLTT số 3 đã phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát việc chủ hàng tiến hành xử lý 2 tấn lúa giống nói trên.

Đội QLTT số 3 đã phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát việc chủ hàng tiến hành xử lý 2 tấn lúa giống nói trên.

Trước đó, ngày 24/11/2021, thông qua nguồn tin báo của cơ sở, nắm bắt kịp thời tin báo Đội QLTT số 3 phối hợp phối hợp lực lượng Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giống cây trồng do ông Võ Văn Việt làm chủ tại địa chỉ: Xóm 10 (Xóm Phổ Môn), Xã Nghi Liên, TP Vinh.

Số lúa giống vi phạm được xay thành gạo.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh giống cây trồng do ông Võ Văn Việt có kinh doanh nhiều loại giống cây trồng, thuốc Bảo vệ thực vật trong đó có 2.000 Kg giống lúa lai 3 dòng KH336, trên bao bì có ghi đơn vị nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH một thành viên giống cây trồng Quảng Bình - Trụ sở chính: số 587, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Ông Võ Văn Việt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Thời điểm kiểm tra, ông Võ Văn Việt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Qua quá trình đi thẩm tra xác minh tại Quảng Bình và làm việc với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đội QLTT số 3 đã xác định được Ông Võ Văn Việt có các hành vi vi phạm: Kinh doanh giống lúa lai 3 dòng KH 336 chưa được cấp phép lưu hành và vi phạm về nhãn hàng hóa không đúng bản chất sự thật. Đội QLTT số 3 đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh Nghệ an thiết lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Việt: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) với các hành vi: kinh doanh giống lúa lai 3 dòng KH 336 chưa được cấp phép lưu hành và vi phạm về nhãn hàng hóa không đúng bản chất sự thật.

Số lúa giống trên được vận chuyển đi xử lý, chuyển đổi mục đích.

Được biết, đến nay, ông Võ Văn Việt đã chấp hành nộp tiền phạt và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng 2.000 Kg giống lúa lai 3 dòng KH 336 nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn