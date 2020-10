Nghệ An: Nữ sinh bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng ngay trước cổng trường

Your browser does not support the video tag.

Ngày 7/10, ông Đoàn Văn Thanh – Trưởng phòng GDĐT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, có một nữ sinh vừa bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trước cổng trường.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 10 giây quay lại cảnh một nhóm nữ sinh xông vào đánh một nữ sinh khác ngay trước cổng trường. Do yếu thế nên nạn nhân không thể chống trả, chỉ biết ôm đầu chịu đánh. Đoạn clip này ngay sau đó đã khiến cho nhiều người rất phẫn nộ.

“Chúng tôi cũng chỉ biết sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. Nguyên do là vụ việc xảy ra sau giờ học nên các thầy cô không biết, ngoài ra diễn biến cũng nhanh. Sau đó, chúng tôi đã yêu cầu trường báo cáo và mời những em liên quan lên làm việc. Em học sinh bị đánh cũng được đưa đến bệnh viện kiểm tra, may mắn em này không có thương tích”, ông Thanh nói.

Nữ sinh bị đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc xảy ra vào ngày 1/10, do có mâu thuẫn nên em Phạm Thanh Th., Trần Phương L., Trần Thị Q. (học sinh lớp 8B, trường THCS Hội Sơn, huyện Anh Sơn) đã đánh hội đồng em Lê Ngọc A. bạn học cùng lớp. Theo tường trình của các em, nguyên nhân là do em A. ý kiến về chiếc áo nên dẫn đến mâu thuẫn.

“Chúng tôi cũng đã báo cáo cho sở GD&ĐT và hiện đang tiến hành xử lý theo đúng quy định. May mắn là hậu quả chưa nặng nhưng đây là bài học để răn đe các trường hợp tương tự”, ông Thanh nói.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn