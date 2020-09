Nghệ An: Nhiều điểm "mờ" tại dự án phân lô đất ở trên đồi, doanh nghiệp ngang nhiên chở đất bán sang tỉnh bạn

Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn là xã về đích nông thôn mới năm 2017, là địa phương có cả đất bằng phẳng và đất đồi. Việc quy hoạch phân lô đất ở một cách hợp lý sẽ tạo điểm nhấn cho bộ mặt của xã, cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, xã Khánh Sơn lại quy hoạch điểm phân lô đất ở tại khu vực đồi núi, không bám mặt đường lớn khiến người dân thắc mắc.

Dự án Quy hoạch khu phân lô đất ở tại Rú Tiếu, xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn là một trong những dự án tạo điểm nhấn cho địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ngày 19/12/2019 ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ký Quyết định số 7674 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở dân cư tại Rú Tiếu, xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 17.647m2.

Tiếp theo, ngày 10/3/2020 UBND huyện Nam Đàn lại có tờ trình số 67 gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An có nội dung: Tại vị trí quy hoạch vùng rú Tiếu, xóm 12, xã Khánh Sơn là đất đồi có cao độ trung bình từ 2,5m đến 3m cho nên cần đào lượng đất tương đối lớn để hoàn trả mặt bằng cho dự án quy hoạch chia lô.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Đàn chưa có nguồn vật liệu mỏ đất để đắp các công trình nông thôn mới, và các công trình trọng điểm trên địa bàn, kính đề nghị Sở Tài nguyên môi trường và UBND tỉnh Nghệ An xem xét giải quyết.

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 2927 với nội dung: Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại công văn số 1970 cho phép xã Khánh Sơn được sử dụng 41.580m3 đất tận thu được trong quá trình xây dựng dự án phục vụ các công trình khác trên địa bàn.

Cùng ngày UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1484 Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoán sản đối với đất san lấp khu vực Rú Tiếu với giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 62.720 đồng/m3.

Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi vào báo cáo của chính quyền địa phương về việc xác định khối lượng đất san lấp tại khu vực Rú Tiếu, vì theo người dân khối lượng thực tế phải lên đến hàng trăm nghìn m3 đất, từ chân đồi cho đến đỉnh đồi phải cao hàng chục mét, chứ không phải cao từ 2,5 đến 3m như báo cáo của chính quyền địa phương. Việc xác định sai khối lượng đất sẽ dẫn tới việc thất thu một lượng không nhỏ ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, sau khi doanh nghiệp đi vào san lấp thì đã có tình trạng bán đất sang địa bàn Hà Tĩnh. Cụ thể, ngày 18/6/2020 công an huyện Nam Đàn, phối hợp với chính quyền địa phương xã Khánh Sơn lập biên bản 4 xe khai thác vận chuyển đất ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An, là trái với chủ trương của UBND tỉnh.

Có mặt tại khu vực rú tiếu trong các ngày 29, 30, 31/8, phóng viên PLVN dễ dàng nhận thấy rất nhiều xe ben trọng tải lớn múc đất từ khu vực Rú Tiếu chở sang địa bàn xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để san lấp mặt bằng cho một cây xăng dầu.

Trao đổi với ông Tô Ba Thắng - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn về những gì phóng viên ghi nhận được tại thực địa, ông Thắng lại cho rằng: Không hề có tình trạng doanh nghiệp đem bán đất ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An !. Mặc dù trước đó UBND xã Khánh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Nam Đàn lập biên bản 4 xe chở đất ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An ?.

Một dự án phân lô trên đồi, xung quang là ruộng đồng, không tiếp giáp đường lớn, tiếp giáp nhà dân nhưng lại được phê duyệt quy hoạch, ông Tô Ba Thắng - Chủ tịch xã Khánh Sơn lý giải rằng: Đang còn nhiều vị trí tiếp giáp đường lớn, nhưng do ở đó đất ruộng lại phải đắp nên quy hoạch khu vực Rú Tiếu.

Có hay không việc xác định sai khối lượng đất, dẫn tới thất thu ngân sách Nhà nước? Doanh nghiệp làm trái chủ trương UBND tỉnh Nghệ An bán đất không đúng địa bàn nhưng chính quyền lại cho rằng không hề có dù đã có biên bản xử lý là điều hết sức vô lý. Các cơ quan ban nghành tỉnh Nghệ An cần sớm vào cuộc điều tra làm sáng tỏ những hoài nghi của người dân.

Nguồn tin: Truyền hình Pháp luật