Nghệ An: Người dân “tố” xe quá khổ, quá tải mang logo HM đang cày nát đường dân sinh

Xe tải gắn logo “HM” có xem thường pháp luật?

Lần theo phản ánh của người dân, nhóm PV đã có mặt trên cung đường 46 đoạn qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng như trên tuyến 1B đoạn đường tránh TP Vinh (Nghệ An) thấy rất nhiều xe quá khổ, có dấu hiệu quá tải, không được che chắn kỹ lưỡng chạy nghênh ngang như chốn không người. Những chiếc xe tải mang nhãn hiệu Howo được cơi nới thành thùng thấy rõ, chở đất từ điểm xúc xã Hưng Tây chạy về xã Hưng Mỹ với tổng chiều dài của cung đường gần 17 km. Những chiếc xe tải này chạy nhanh để “cướp chuyến”, điều đặc biệt những chiếc xe chở đất này không được che chắn kỹ lưỡng. Bụi bay mù mịt, khiến người đi đường khiếp đảm.

Xe dán logo HM mang BKS 37C 150.73 cơi nới thành thùng, chở đất không được che chắn kỹ chạy từ xã Hưng Tây, về điểm đổ đất là xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) quãng đường gần 17km qua quốc lộ 46 và 1B gây nhiều hệ lụy cho người dân.

Ngày chủ nhật 23/2/2020, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng doanh nghiệp HM đã huy động một loạt xe chở đất san lấp công trình. Cả một đoạn đường dài, qua nhiều khu dân cư. Trời nắng, bụi bay mù mịt nhưng dàn xe HM vẫn không có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bụi đất, khói xe, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Thành Vinh, một người dân tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho PV biết: “Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đã phải để các gốc cây, đá, thậm chí làm rào chắn không cho xe HM chạy qua, nhưng vẫn bất lực. Các lái xe chạy ẩu quá, bạt không được che chắn kỹ, gây mất an toàn cho người dân. Đoạn đường qua xóm Đại Huệ chúng tôi, bị xe quá khổ, chở nặng phá hủy. Chúng tôi đã viết đơn lên các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo”.

Một xe có dán logo HM không có BKS phía sau, vẫn “ung dung” chở đất trên đường. Ảnh chụp chiều 23/2/2020 tại đoạn giao nhau giữa đường Phạm Hồng Thái và 8B khu vực đông dân cư, đông người qua lại.

Liệu có “thế lực ngầm” bảo kê cho nhà xe HM tại Nghệ An?

Theo tìm hiểu, dàn xe tải hạng nặng có dán logo “HM” là viết tắt của chữ Hoàng Minh. Có tên đầy đủ là Công ty TNHH Hoàng Minh, địa chỉ tại số 02, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An. Mã số thuế 2900391127, người đại diện pháp luật Trần Đức Từ ngành nghề chính là vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Hàng loạt xe gán logo HM, chở đất phá đường dân sinh chạy qua xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị người dân phản đối gay gắt

“Đây là doanh nghiệp vận tải lớn ở đất Nghệ An, những hợp đồng vận tải lớn thường được Công ty Hoàng Minh nhận. Họ nhận được hợp đồng, vì xe họ không bị phạt, nếu có thì cũng lỗi nhỏ, phạt cho qua. Xe chúng tôi mà có “thêm thắt” chút là bị cơ quan chức năng phạt không thương tiếc. Thậm chí, còn bị chính doanh nghiệp này mời báo chí, và bỗng nhiên cơ quan chức năng “đè” phạt lỗi. Tất nhiên, sai thì chúng tôi bị phạt thôi. Nhưng họ “chơi” thế là không đẹp”. Ông Chu Văn N., một doanh nghiệp đóng trên địa bàn Nghệ An thông tin với PV.

Để chứng minh cho nhận định của vị giám đốc doanh nghiệp vận tải nọ, trong ngày 23/2/2020. Nhóm PV đã có mặt suốt cung đường từ điểm xúc đất xã Hưng Tây về xã Hưng Mỹ. Hành trình di chuyển của những đoàn xe vận chuyển đất cát từ đường dân sinh xóm Đại Huệ xã Hưng Tây, đến quốc lộ 46, đi qua đoạn đường tránh TP Vinh (đường 1B) về đường Phạm Hồng Thái (TP. Vinh) đến điểm cuối đổ đất là dự án nuôi cá Rô Phi ISRAEL công nghệ cao, tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Dự án do Công ty Cố phần SYNOT ASEAN làm chủ đầu tư.

Điều đặc biệt, những chiếc xe tải hạng nặng mang BKS 37C 150.73; 37C 240.17; 37C 217.95; 37C 200.77… đều là những xe chở quá khổ. Nhiều xe thành thùng được cơi nới rất rõ.

Xe gắn logo HM chạy trên đường bụi bay mù mịt, khiến người đi đường khiếp đảm.

“Xe HM được kê thành thùng rõ ràng, chạy bụi đất bay mù mịt. Những chiếc xe này không được che chắn kỹ lưỡng, dân chúng tôi khổ lắm. Doanh nghiệp HM này còn làm hỏng ống nước sạch chạy ngầm qua đường của chúng tôi”. Một người dân khối 1 phường Vinh Tân (TP. Vinh, Nghệ An) cho PV biết.

Sau khi nhận được phản ánh, nhóm PV đã liên lạc với Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.46 (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An), và thông tin những bức xúc của người dân về những hệ lụy mà doanh nghiệp HM đem lại thì được Trung tá Tuấn cho biết ông sẽ cho kiểm tra và xử lý.

Việc một doanh nghiệp tham gia lĩnh vực vận tải, thực hiện các dự án san lấp nếu tuân thủ pháp luật thì không có gì bàn cãi. Thế nhưng, Công ty TNHH Hoàng Minh với logo “HM” ngang nhiên cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải, chạy nghênh ngang giữa đường quốc lộ như chốn không người. Xem thường pháp luật về an toàn giao thông, xem thường sức khỏe, tính mạng người dân thì cần lên án, và xử lý nghiêm. Đề nghị các cơ quan hữu quan tỉnh Nghệ An vào cuộc, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông của những xe tải dán logo “HM”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những sai phạm của doanh nghiệp này trong những số báo tới.

