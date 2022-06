Nghệ An: Người dân 'kêu cứu' vì bụi từ xe chở đất phục vụ đường cao tốc

Nhiều xe ô tô tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn vô tư vào “ăn đất” rồi đi ra

Nhiều tháng qua, người dân các xã Đô Thành, Đức Thành (huyện Yên Thành - Nghệ An) và xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu - Nghệ An), liên tục kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi từ các xe ô tô tải chạy ở mỏ đất phục vụ cao tốc đi ra.

Xe chở đất từ mỏ đi ra nối đuôi nhau trên đường tỉnh lộ 538C qua xã Đô Thành. Có thời điểm đoàn xe gây tắc nghẽn cả đường

Trên tỉnh lộ 538C qua xã Đô Thành - Diễn Yên ra quốc lộ 48, hay từ xã mỏ đất qua xã Diễn Yên - Đô Thành – Diễn Tháp, Diễn Xuân (huyện Diễn Châu - Nghệ An) mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô tải chạy rầm rập trên đường khiến bụi bẩn mù mịt, cùng với tiếng gầm rú của động cơ, người dân sinh sống nơi đây như bị “tra tấn” kể từ khi mỏ đất đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, có những thời điểm, cả dàn xe ô tô tải trọng lớn 4-5 chiếc nối đuôi nhau từ mỏ đất đi ra chạy trên đường, khiến tuyến đường vốn nhỏ hẹp bị tắc nghẽn.

Người dân phải trưng dụng nhiều “chướng ngại vật” để hạn chế xe phóng nhanh trên đường.

Không chỉ vậy, nhiều xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng chở quá quy định, khiến đất, đá rơi vãi khắp đường. Tình trạng ô nhiễm do bụi bẩn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, hay các hộ kinh doanh buôn bán và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Không chỉ ô nhiễm do bụi, xe trọng tải lớn chở đất, đá phục vụ cao tốc chạy suốt nhiều tháng qua khiến mặt đường nhiều nơi hư hỏng nặng (đoạn từ mỏ đất đi ra tỉnh lộ 538C qua xã Diễn Yên, đoạn từ mỏ đất đi qua địa bàn xã Đức Thành...) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dọc hai bên đường ở xã Đô Thành, xã Diễn Yên nơi có xe chở vật liệu đi qua mỗi ngày, người dân trưng dụng gốc cây, tảng đá, hay bất cứ thứ gì có thể nhằm hạn chế xe ô tô tải phóng nhanh trên đường. Việc tưới nước làm ướt mặt đường để hạn chế bụi cũng được thực hiện mỗi ngày, tuy nhiên cũng chỉ hạn chế được phần nào.

Chị Nguyễn Thị Thanh, trú ở xã Diễn Yên bức xúc nói: “Từ khi mỏ đất phục vụ cao tốc đi vào hoạt động là cuộc sống của người dân chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bụi lúc nào cũng mù mịt, phủ kín cả đường, cây cối hai bên đường và xung quanh nhà trắng xóa, không chỉ vậy nhà nào cũng che bạt kín mít nhưng bụi vẫn trắng xóa cả nhà... Tình trạng ô nhiễm này kéo dài sẽ khiến người già, trẻ nhỏ mắc nhiều bệnh tật”.

Ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Việc người dân phản ánh xe ô tô chở đất gây ô nhiễm môi trường đã nhiều lần. Không chỉ ô nhiễm môi trường, xe chạy còn hư hỏng cả đường dân sinh khiến người dân đi lại khó khăn”.

Không chỉ người dân xã Diễn Yên nơi có mỏ đất đang khai thác mà người dân xã Diễn Tháp, Diễn Xuân (huyện Diễn Châu), nơi có xe chở vật liệu qua lại mỗi ngày cũng kêu trời vì bụi và đường có dấu hiệu bị hư hỏng. Ở xã Đô Thành, Đức Thành (huyện Yên Thành) người dân cũng hết sức bức xúc bởi tình trạng xe trọng tải lớn chở vật liệu chạy ẩu, phóng nhanh trên đường đông dân cư hết sức nguy hiểm.

Tuyến đường liên xã, liên xóm ở xã Đức Thành ngày càng hư hỏng nặng do xe chở đất chạy suốt nhiều tháng qua. Không chỉ vậy, nhiều xe ô tô khi đi qua khu dân cư chạy với tốc độ cao khiến bụi mù mịt, cuộc sống người dân vì thế cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Bà Trần Thị Hà, trú ở xóm 6 xã Đức Thành chia sẻ: “Nhà tôi sát bên đường nên phải quây kín bạt để ngăn bụi vào, tuy nhiên xe chở đất từ mỏ đi ra suốt ngày nên bụi vẫn bám kín khắp nhà. Tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài thế này thì người dân sinh sống xung quanh mỏ đất sẽ sinh thêm nhiều bệnh tật khác”.

Đường bị hư hỏng do nhiều xe chở quá tải chạy qua

Hàng trăm lượt xe quá tải hàng ngày qua lại vào “ăn đất” ở mỏ, không chỉ cày nát một vài tuyến đường như đã nêu mà về lâu dài, nhiều tuyến đường khác cũng có nguy cơ bị băm nát. Tình trạng xe quá khổ, quá tải phóng nhanh trên đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV, ông Tăng Văn Long - Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Yên Thành) cho biết, "sẽ cho anh em kiểm tra và sẽ xử lý vi phạm nếu có".

Được biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thực trạng xe quá khổ, quá tải vẫn không bị xử lý khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, hiểm họa rình rập với người đi đường, các lực lượng chức năng cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý vi phạm.

