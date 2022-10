Nghệ An: Khu đô thị biệt thự Nam Hoà vẫn nằm trên 'giấy'

Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1084 phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của 1 số dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hoà trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Quyết định số 1084.