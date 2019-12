Nghệ An: Khởi tố kẻ đốt bệnh viện, khống chế nữ điều dưỡng mang thai

Báo Giao thông đưa tin, ngày 31/12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) do có hành vi châm lửa đốt Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng phóng hỏa

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều ngày 26/12, Nguyễn Văn Hội đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cấp cứu với vết thương ở chân. Sau khi được thăm khám và băng bó vết thương xong, các bác sĩ chuyển Hội lên tầng 2 khoa Ngoại để điều trị. Trong lúc các bệnh nhân khác đang ngủ, Hội thức dậy hút thuốc thì bị nhắc nhở nên y vào nhà vệ sinh tiếp tục húc.

Ấm ức vì bị nhắc nhở, người đàn ông châm lửa đốt các vật dụng trong phòng gây cháy lan từ nhà vệ sinh ra phòng bệnh nhân. Chưa bõ tức, Hội lấy chổi đập vỡ kính cửa phòng khiến y bác sỹ và bệnh nhân hoảng sợ. Nữ điều dưỡng đang mang thai ba tháng tiến tới can ngăn thì bị Hội nắm tóc đánh ngất xỉu, xé rách áo.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa, cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Sau 30 phút lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, giải cứu nữ điều dưỡng và bắt giữ Hội.

