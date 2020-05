Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa chạy việc

Trong tỉnh

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, trú tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.