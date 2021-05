Nghệ An khởi tố đối tượng lợi dụng quen biết lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 15/5, tin từ Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng huyện này vừa ban hành quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Minh Hải, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".