Nghệ An: Khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Nghệ An có 5 vận động viên được gọi tập trung vào các đội tuyển Quốc gia tham gia thi đấu, tranh tài ở các môn: Cử tạ, Điền kinh, Bi sắt và Cầu mây. Các vận động viên Nghệ An đã đóng góp 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của các vận động viên Nghệ An. Trong đó, vận động viên môn Cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh đã bảo vệ thành công Huy chương Vàng và liên tiếp phá 3 kỷ lục SEA Games ở hạng cân 64kg.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các vận động viên đã giành được, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31; qua đó khẳng định vị thế của thể thao Nghệ An, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người xứ Nghệ trong mắt bạn bè quốc tế. Thành tích mà các vận động viên đạt được tại SEA Games 31 là bước tạo đà, động viên, kích lệ tinh thần cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao Nghệ An đoàn kết, nỗ lực, tiếp tục khẳng định mình.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã có thành tích tại SEA Games 31.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia tập luyện và thi đấu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đề nghị những người làm công tác thể dục, thể thao nâng cao trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên, vận động viên cần nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu, vì màu cờ, sắc áo, phấn đấu đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao đã tặng hoa, Bằng khen và tiền thưởng cho 3 huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An và 3 vận động viên.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức