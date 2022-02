Nghệ An: Khắc phục ‘đối phó’ ở công trình trái phép 'mọc' trong Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam

Theo phản ánh thì đây là công trình thứ 2 mà người dân cho rằng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam đã để cho xây dựng trái phép?



Cụ thể, công trình này là khu nhà xưởng chế biến bã hèm và men thải. Công trình này nằm trong khuôn viên Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam (đứng chân tại khu vực núi Mượu thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên).

Trao đổi với PV An ninh Tiền tệ ngày 22/2, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hưng Nguyên cho rằng, nhận được thông tin đơn vị đã cho cán bộ kiểm tra. Kết quả đúng là công trình trên trái phép.

Sau đó huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục là tháo dỡ công trình trái phép trước ngày 15/12/2021. Theo báo cáo của cán bộ thì chủ đầu tư cũng đã yêu cầu tháo dỡ.

Tuy nhiên qua quan sát thì thực tế công trình trái phép “mọc” trong Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam chỉ được tháo dỡ một phần: như một phần mái còn kết cấu công trình vẫn đang “nguyên vẹn”.

Dư luận băn khoăn: phải chăng chủ đầu tư đang xử lý kiểu “đối phó” để “hạ nhiệt” cơ quan chức năng sau đó “đâu lại vào đó”?

Công trình trái phép “mọc” ngay trong khuôn viên Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam không được khắc phục triệt để mà có dấu hiệu tháo dỡ “đối phó”.

Nhận được thông tin này, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hưng Nguyên khẳng định sẽ cho cán bộ kiểm tra lại và nếu đúng sẽ cương quyết cho tháo dỡ công trình trái phép trên.



Tìm hiểu thì được biết khoảng những năm 2010, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam đã ký hợp đồng mua bán bã hèm và men bia thu hồi với Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Saco Đại Thành.



Sau khi ký hợp đồng thì đối tác này đã được “ưu ái” cho xây dựng nhà xưởng ngay trong khuôn viên Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam?



Trao đổi về nội dung này ông Phan Văn Dần - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Saco Đại Thành thừa nhận những nội dung trên là đúng.



Trước đó, An ninh Tiền tệ cũng đã có bài: “Công trình trái phép 'mọc' ngay trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn Sông Lam” phản ánh, đầu tháng 11/2021 trong khuôn viên Dự án Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam cũng đang triển khai xây dựng một số công trình khác khi chưa được cấp phép.

Trong khuôn viên Dự án Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam cũng có một số công trình khác khi chưa được cấp phép.

Cụ thể, thì hiện tại doanh nghiệp này đã xây dựng các hạng mục như: Nhà điều hành và nhà nghỉ công nhân với chiều dài 25m, chiều rộng 29m. Các hạng mục này đã xây dựng xong phần thô, phần mái.



Đối chiếu với hồ sơ quy hoạch và thực tế hiện trường thì chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam đang thi công hạng mục khi chưa được cấp giấy phép xây dựng.



Được biết, Dự án Nhà máy Bia Sài Gòn Sông Lam được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 45/QĐ.UBND ngày 7/01/2008 do Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam làm chủ đầu tư.



An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: ANTT/NĐT