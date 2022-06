Nghệ An: Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, 5 thí sinh vi phạm quy chế

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An diễn ra thuận lợi, an toàn

Trao đổi với phóng viên, Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, đến cuối giờ trưa nay (8/6) gần 40 nghìn thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 kết thúc môn thi cuối cùng là môn Toán. Theo đánh giá chung kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Kỳ thi năm nay Nghệ An tổ chức 71 hội đồng thi và 73 điểm thi, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Hà Huy Tập (đều ở thành phố Vinh) có 2 hội đồng thi do số lượng thí sinh dự thi đông. Theo đánh giá lượng thí sinh năm nay là nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Nghệ An đã huy động hơn 5.600 cán bộ, giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi.

Do số lượng thí sinh dự thi đông nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An được đánh giá là có tính cạnh tranh cao với tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt từ 75-80%, trong đó có những trường chỉ đạt hơn 50% như ở thành phố Vinh, Hưng Nguyên và huyện Diễn Châu.

Sau hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, có 139 thí sinh vắng thi, 5 thí sinh vi phạm quy chế thi. Thí sinh vi phạm quy chế thi xảy ra tại các Hội đồng thi Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Xuân Ôn, Kim Liên, Cửa Lò 2 và Anh Sơn 3.

Đây là kỳ thi có lượng thí sinh đông nhất tại tỉnh Nghệ An trong 10 năm trở lại đây, là năm đầu tiên áp dụng tính điểm không nhân hệ số 2 như các năm cũ. Cả ba môn thi gồm Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và Toán đều hệ số 1. Theo đánh gia chung, đề thi bám sát chương trình học, rất trọng tâm, trọng điểm và có sự phân loại rõ ràng. Theo đánh giá của thí sinh, để đạt điểm 9, điểm 10 thì thí sinh phải có kiến thức rộng, năng lực thật sự.

Kết thúc kỳ thi này, vào ngày 10/6 tại TP Vinh, hơn 3300 thí sinh sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT chuyên.

