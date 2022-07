Nghệ An: Hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT, sẵn sàng công bố điểm

Hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, địa phương đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, và gửi dữ liệu về cho Bộ GD&ĐT.

Trước đó, Nghệ An bắt đầu quét phiếu trả lời bài thi trắc nghiệm từ ngày 10/7 và chấm tự luận môn Ngữ văn từ ngày 11/7. Sau 1 tuần, Nghệ An đã chấm thi xong môn tự luận. Ngày 18/7, các ban chấm thi hoàn thành ghép phách, ráp điểm thi và ghi dữ liệu vào đĩa CD gửi về cho Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra, đối sánh theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Nghệ An có 36.743 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Trong đó phân bổ theo môn thi bao gồm, môn Ngữ văn (chấm tự luận) có 36.009 thí sinh dự thi. Các môn trắc nghiệm gồm: Toán có 36.389 thí sinh; Vật lí có 10.260 thí sinh; Hóa học 10.344 thí sinh dự thi; Sinh học 10.126 thí sinh dự thi; Lịch sử 26.072 thí sinh dự thi; Địa lí 26.023 thí sinh dự thi; Giáo dục công dân có 22.839 thí sinh dự thi; môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh có 32.644 thí sinh dự thi và các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức có 81 thí sinh dự thi).

Sở GD&ĐT Nghệ An đã huy động hơn 400 cán bộ tham gia công tác chấm thi. Trong đó ban chấm thi tự luận có 324 người, với 280 cán bộ chấm thi, 24 cán bộ chấm kiểm tra. Tổng số cán bộ tham gia ban chấm thi trắc nghiệm là 41 người. Ngoài ra còn có 20 người của lực lượng đảm bảo an toàn chấm thi.

Nghệ An là một trong những tỉnh thành hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT sớm và đảm bảo đúng quy định.

Ông Đào Công Lợi cho hay, quá trình chấm thi, cả ban chấm trắc nghiệm lẫn tự luận đều thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế. Hạn chế tối đa số bài thi phải phúc khảo. Song song khâu chấm thi, thì việc ghép phách, vào điểm bài thi cũng được thực hiện thận trọng, đảm bảo chính xác, khách quan. Qua đó khớp số lượng thí sinh dự thi với số lượng bài thi, điểm thi. Tránh trường hợp thí sinh không dự thi mà vẫn có điểm hoặc thí sinh có dự thi nhưng lại không có điểm thi.

Trong thời gian chấm thi, Bộ GD&ĐT cũng đã cử đoàn kiểm tra và đánh giá cao các khâu chuẩn bị, tổ chức của Nghệ An. Trong đó đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn chấm thi. Đội ngũ giám khảo có chuyên môn, năng lực, trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc quy trình chấm thi.

Nhờ đó, kỳ thi năm nay, Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi đông, xếp thứ 4 cả nước, nhưng là một trong những tỉnh thành hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 sớm nhất.

Sẵn sàng hạ tầng công bố điểm thi

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, sau khi gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT, thanh tra Bộ sẽ kiểm tra, xác nhận đảm bảo số liệu đồng bộ, tương thích thì mới giao cho địa phương công bố điểm thi vào thời gian quy định.

Vừa qua, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng ban hành văn bản gửi các đơn vị trường học về việc thông báo kết quả thi, hướng dẫn phúc khảo bài thi và duyệt tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, kết quả thi sẽ được công bố bắt đầu từ 0h00 ngày 24/7 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các đơn vị trường học kịp thời thông báo đến thí sinh và hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi trên website chính thức của ngành giáo dục Nghệ An tại địa chỉ http://nghean.edu.vn.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ phục vụ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Việc xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT sẽ triển khai từ 7h30 – 16h ngày 26/7. Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX nhận bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp và trực tiếp xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh tại Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng – Sở GD&ĐT.

Sau khi xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT, chậm nhất ngày 30/7, thủ trưởng đơn vị cấp giấy chứng nhất tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh, được in từ phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày 28/7, các đơn vị nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh tại Sở GD&ĐT và chậm nhất ngày 30/7, các đơn vị hoàn thành cấp phát giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Về phúc khảo bài thi của thí sinh, Sở đề nghị các đơn vị hướng dẫn, thu nhận đơn của thí sinh từ ngày 24/7 đến 3/8 và cập nhật vào phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời gửi danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi của đơn vị mình về cho Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 4/8. Thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi không phải nộp lệ phí.

Ông Đào Công Lợi cũng cho biết, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ, phục vụ và tạo thuận lợi cho việc tra cứu điểm thi của thí sinh. Đảm bảo đường truyền tốt, hạn chế việc nghẽn mạng, ảnh hưởng đến việc tra cứu điểm thi của thí sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với VNPT Nghệ An để thêm kênh công bố điểm thi miễn phí cho thí sinh trong trường hợp các em ở vùng miền núi cao, biên giới, mạng Internet gặp hạn chế.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn