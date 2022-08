Nghệ An "hoả tốc" cấm đường phục vụ diễn tập thực binh

Để phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, UBND tỉnh Nghệ An cấm một số tuyến đường. Theo đó, đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe chở đại biểu, xe chở lãnh đạo tham gia chỉ đạo diễn tập, xe của cán bộ, chiến sỹ và xe phục vụ diễn tập) đi vào các tuyến đường:

Tuyến đường 72m: Từ ngã tư giao với đường Trương Văn Lĩnh đến ngã 5 vòng xuyến Quán Bàu.

Tuyến đường VI. Lê Nin: Từ ngã tư giao với đường Hoàng Phan Thái đến ngã tư giao với đường Phú Yên - Tân Phú.

Thời gian thực hiện cấm đường: Bắt đầu từ 14h đến 18h ngày 29/8/2022.

Công văn hoả tốc về việc thực hiện cấm đường phục vụ diễn tập thực binh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh có phương án chỉ đạo phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cầm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian cấm đường.

UBND tỉnh giao UBND Tp.Vinh chỉ đạo đơn vị chức năng tạm thời mở dải phân cách tại ngã tư giao đường Hoàng Phan Thái và đường V.I. Lê Nin để phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để ùn tắc giao thông trong thời gian cấm đường; hoàn thành trước 14h ngày 29/8/2022.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Các sở, ban, ngành thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung và tiến hành luyện tập theo đúng kế hoạch. Xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập; Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập, kịch bản các nội dung thực binh trong diễn tập và tiến hành tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn