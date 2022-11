Nghệ An hỗ trợ đăng ký, cài đặt định danh điện tử tại nơi công cộng

Your browser does not support the video tag.

Thời gian tư vấn từ tối thứ 6 đến tối thứ 7 hàng tuần, cho đến hết ngày 31/12 tới. Người dân cần mang theo giấy tờ cá nhân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế…

Cán bộ Công an sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức 2, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký tài khoản định danh mức 1 trên điện thoại thông minh của công dân. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đưa các điểm tư lưu động về tại các thôn, xóm, xã trên địa bàn, giúp người dân làm thủ tục thuận lợi hơn.

Nguồn tin: quochoitv.vn