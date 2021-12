Nghệ An: Đổ cả "núi" rác xuống hồ công viên... để khắc phục sự cố?

Những ngày qua, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc có người huy động máy múc múc rác thải xây dựng từ nơi khác đến san lấp tại hồ Công viên trung tâm TP Vinh.

Cả "núi" rác thải các loại đã được đổ xuống hồ Công viên Trung tâm TP Vinh

Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV đã vào cuộc xác minh và thấy phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở.

Ngày 2/12 có mặt tại khu vực phía Đông Nam hồ Công viên trung tâp TP Vinh (vị trí ngay phía sau cà phê Cung Lễ hội), PV ghi nhận có một xe máy múc cỡ nhỏ đang dựng ở đây.

Toàn cảnh "núi" rác thải đổ xuống hồ Công viên Trung tâm TP Vinh

Tuy nhiên, thời điểm này không có công nhân hay hoạt động san lấp, xây dựng nào; xung quanh cũng không có biển báo công trình đang thi công.

Ngay trước khu vực cống thoát nước, người ta đổ cả "núi" rác thải xây dựng tạo thành một cái đê quai hình cánh cung, chắn ngay phía trước cống thoát nước.

Rác thải xây dựng được đổ xuống hồ có đủ các thể loại: đất, đá, gạch, vữa xi măng… lẫn lộn là túi bóng, quần áo, chai lọ, mảnh thủy tinh, bao mì và bạt xác rắn…

Theo lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh, việc lấp hồ này để ngăn nước kiểm tra mức độ hư hỏng của kè

Tiếp nhận thông tin và trả lời PV Báo Giao Thông về sự việc này, ông Hoàng Hồng Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Do kè khu vực này thi công xây dựng từ lâu nên bị sụt phía dưới chân, nước bị búng ngược nên không giữ được nước. Hiện tại đang đắp tạm quai ngăn để rút bớt nước ra ngoài cho đơn vị tư vấn xem xét các mối bê tông phía dưới chân kè như thế nào, từ đó có phương án khắc phục.

Đủ các loại rác thải lẫn tạp trong đất đá được đổ xuống hồ

Cũng theo ông Khanh, thực ra việc này cũng không có hồ sơ hay kinh phí nào cả. Thành phố yêu cầu công ty đắp để đơn vị tư vấn khảo sát thì công ty đắp giúp chứ không có thiết kế hay dự toán gì.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh - Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh cho biết: Ban không tham gia gì vào việc lấp hồ Công viên Trung tâm TP Vinh như PV phản ánh.

"Trong đợt mưa vừa rồi, cống thoát nước trên đường Trần Phú gặp sự cố xuống khiến rác ùn ra hai bên và hệ thống kè ở cống thoát nước hồ Công viên Trung TP Vinh bị sụt lún. Sau khi phát hiện, Phòng QLĐT TP Vinh đã tham mưu cho TP cho đắp đê quai rồi hút nước để khảo sát mức độ bị ảnh hưởng từ đó có giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở tham mưu của Phòng QLĐT, TP đã giao cho Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh (đơn vị quản lý, khai thác hồ Công viên Trung tâm TP Vinh) đắp đê quai để hút nước", ông Thế Anh cho biết.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh, việc đổ rác thải xuống hồ như thế này là sai hoàn toàn

Cũng theo ông Thế Anh: Hiện tại tôi chưa nắm được rác thải xây dựng đổ ở hồ Công viên Trung tâm là loại rác như thế nào. Thế nhưng về nguyên tắc thì rác thải xây dựng chỉ được đổ ở bãi tập kết và không được dùng cho bất cứ công trình, dự án nào.

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông