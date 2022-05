Nghệ An: Điều tra vụ việc nghi vấn chủ nhà hàng đánh công nhân nhập viện

Sáng 20/5, thông tin từ Công an phường Cửa Nam (TP Vinh - Nghệ An): Công an phường đang tiến hành xác minh thông tin sau khi tiếp nhận đơn của 1 công nhân về việc bị người dân đánh trong quá trình thi công gói thầu Cải tạo, sữa chữa khu chợ đêm tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Theo thông tin vào khoảng 16h ngày 19/5, khi đang thi công hạng mục lát vỉa hè một công nhân thuộc đội thi công của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thắng Mạnh bất ngờ bị 2 người đàn ông lao vào đánh. Hậu quả khiến công nhân bị thương và nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Khu vực xảy ra vụ việc

Một người dân cho biết: Thấy 2 bố con nhà họ nhảy vào đánh anh ấy túi bụi, không kịp trở tay luôn. Việc đánh là sai vì họ thi công ngoài vỉa hè chứ có liên quan đến quán họ đâu.

Cũng theo người dân, 2 người đánh công nhân được xác định là bố con chủ quán ăn đêm H.T tại phường Cửa Nam.

Được biết, nam công nhân hiện đang được người nhà chuyển nhập việc điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Tác giả: Gia Thành

Nguồn tin: Pháp luật Plus