Nghệ An: Đánh sập đường dây ma túy của Huyền "Vila"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện thêm 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua huyện biên giới Quế Phong, đưa đi tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Sau khi vào cuộc điều tra xác minh, lực lượng Cảnh sát ĐTTP Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh nhằm triệt xóa tận gốc nhóm đối tượng này. Đối tượng Lỳ Bá Rà tại cơ quan điều tra. Khoảng 23h30', ngày 21/4/2021, tại một ngôi nhà hoang thuộc địa phận bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lỳ Bá Rà (SN 1999, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động.