Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu Bính Tứ bị xử phạt vì vi phạm kinh doanh

Trong tỉnh

Thanh tra sở Công Thương Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt cửa hàng xăng dầu Bính Tứ ở H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An do vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.