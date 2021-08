Nghệ An: Công ty TNHH An Thịnh Khang nợ thuế hơn 58 tỷ đồng.

Theo báo cáo Cục Thuế Nghệ An, lũy kế 7 tháng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An thu được 10.255 tỷ đồng, bằng 86% dự toán trung ương, bằng 80% dự toán HĐND tỉnh và bằng 127% so với cùng kỳ.