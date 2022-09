Nghệ An công khai các khoản thu bắt buộc, đóng góp tự nguyện

Sở GD&ĐT Nghệ An công bố các khoản thu theo quy định và thu tự nguyện năm học 2022-2023.

Theo văn bản hướng dẫn, năm học 2022-2023, công tác thu, chi tại các trường học được thực hiện gồm các khoản thu theo quy định và đóng góp tự nguyện.

Cụ thể, các khoản thu theo quy định bao gồm: Học phí, giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học và bảo hiểm y tế học sinh. Trong đó, mức thu học phí sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Thứ hai là các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường. Việc thu các khoản thu dịch vụ phải được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu việc tổ chức các khoản thu tự nguyện không chia bình quân, không đưa ra mức thu tối thiểu, không giao chỉ tiêu vận động tài trợ theo từng lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm..., đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Việc thu được sử dụng để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc dạy thêm, học thêm cấp học Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và Bổ túc trung học phổ thông (BT THPT);

- Dạy học 2 buổi/ngày hoặc dạy thêm, học thêm cấp học Trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện thí điểm trường trọng điểm chất lượng cao;

- Học nghề cấp học Bổ túc THPT và Thi nghề phổ thông;

- Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục;

- Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè;

- Chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường;

- Dịch vụ phục vụ học sinh.

Riêng các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức các lớp tiên tiến thực hiện theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030”.

Các khoản đóng góp tự nguyện bao gồm: Tài trợ cho các cơ sở giáo dục, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và quỹ đoàn, quỹ đội.

Để việc quản lý thu chi ở các nhà trường thực hiện đúng quy định. Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu thu tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

Nhà trường không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, tuyệt đối không được giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp (hoặc từng giáo viên chủ nhiệm). Đặc biệt, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo (hoặc là điều kiện để đánh giá xếp loại thi đua).

Trong quá trình triển khai, Sở yêu cầu các nhà trường tổ chức niêm yết công khai, phổ biến, quán triệt trong giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các khoản thu đơn vị phải thông báo đầy đủ đến từng phụ huynh học sinh bằng văn bản hoặc niêm yết công khai tại đơn vị (ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung chi).

Trong quá trình triển khai, thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm. Khuyến khích có chế độ miễn, giảm các khoản thu nêu trên (ngoài khoản thu học phí) cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách hoặc có khó khăn về kinh tế.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu sai quy định, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái quy định.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn