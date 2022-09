Nghệ An chủ động ứng phó với siêu bão Noru

Quang cảnh cuộc họp

Tại Nghệ An từ ngày 22/9, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi cao hơn như: Quỳnh Lưu 304,0mm, TP Vinh 261,0mm, Cửa Hội 177,0mm, Quỳ Châu 163mm, Thanh Chương 162,0mm… Dự báo khu vực Nghệ An còn tiếp tục có mưa trong những ngày tới.

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 29/CĐ-QG ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để kịp thời ứng phó, phòng chống cơn bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH ngày 24/9/2022 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp thực hiện.

Tính đến 10h ngày hôm nay (25/9/2022), Nghệ An có 3.448 phương tiện/15.797 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Số phương tiện đang neo đậu tại bến là 3.009 phương tiện/13.778 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 339 phương tiện/2.019 lao động. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã được cơ quan thông tin duyên hải thông báo về vị trí, hướng đi của bão Noru và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến Bão Noru để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. Hiện tại, toàn tỉnh đã thu hoạch 73.783 ha/108.770 ha diện tích lúa Hè Thu và cây hoa màu. Tính đến ngày 24/9, có hơn 600 hồ đầy nước; hơn 300 hồ đập đạt trên 70% dung tích; hơn 80 hồ đập đạt khoảng 40-70% dung tích.

Trên địa bàn tỉnh có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 08 hồ chứa (Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc, Châu Thắng) đang thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ, tất cả đã được phê duyệt các phương án phòng chống thiên tai, phương án an toàn đập và hồ chứa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án phòng chống bão Noru

Trước dự báo đây là siêu bão, có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào khu vực miền Trung, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các ngành, các địa phương cần theo dõi sát bởi diễn biến cơn bão có thể thay đổi để có phương án chủ động. Tỉnh Nghệ An dự báo sẽ có lượng mưa tương đối lớn, do đó, yêu cầu trong chiều nay, Văn phòng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu UBND ban hành Công điện để triển khai cụ thể.

Trước mắt, cần thông tin liên lạc, kêu gọi số phương tiện đánh bắt đang ở trên khu vực đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ để thoát khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi những phương tiện đánh bắt gần bờ vào tránh trú an toàn.

Hiện nay, lúa Hè thu cơ bản đã thu hoạch xong, chỉ còn hơn 2 nghìn ha lúa mùa đang chín vào kỳ thu hoạch, đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo thu hoạch với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Cùng với đó, chỉ đạo thu hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản đến kỳ; thống kê số lượng lồng bè nuôi trồng trên biển, thông tin đến người dân không được ở trên lồng bè khi bão vào.

Qua đợt mưa vừa qua, hiện hầu hết hồ đập đã đầy nước, trong đó 2 hồ lớn là hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào đã xả tràn do đó cần quan tâm có phương án để bảo vệ tốt hồ đập này. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang có 08 hồ thủy lợi đang thi công và 70 hồ ách yếu, đặc biệt là đối với các hồ có dung tích trên 1 triệu m3 chưa đảm bảo an toàn cần có phương án xả tràn; đồng thời phải xem xét phương án di dời cho người dân ở vùng hạ du để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đối với những hồ thủy điện tiến hành xả lũ cần phải kịp thời thông tin đến người dân được biết. Đối với những công trình trọng điểm, những công trình ven sông, ven suối phải có phương án đảm bảo an toàn. Đối với phương án di dời dân, tỉnh đã ban hành kịch bản cho từng tình huống nên yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của thời tiết để thực hiện.

Sau cuộc họp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh bám sát địa bàn đã được phân công để chỉ đạo cơ sở triển khai phòng chống bão lũ theo phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đài PT- TH tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí khác tăng cường thời lượng thông tin về tình hình, phương pháp phòng tránh bão để người dân chủ động đề phòng.

