Nghệ An: Chủ đầu tư bao che cho nhà thầu thi công sai thiết kế?

Hồ sơ thiết kế ghi rõ phần đất phải đào trên rộng 2m, dưới rộng 1,4m để đặt cống thoát nước; ngoài ra kết cấu mặt đường mới thì trên nền đất có 1 lớp đá dăm tiêu chuẩn móng dưới dày 15cm, rộng bằng bề rộng đất đã đào (2m)

Thi công sai thiết kế

Vừa qua, PV Báo Giao thông nhận được phản ánh của bạn đọc về việc nhà thầu thi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ số 8 đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP. Vinh thi công sai thiết kế.

Ngay sau đó, PV đã vào cuộc xác minh và nhận thấy phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đơn vị thi công phải đào một con mương trên rộng 2m, dưới rộng 1,4m và sâu xuống hơn 1m ở chính giữa đường để đặt mương thoát nước dọc. Thế nhưng, đơn vị thi công chỉ đào mương rộng đúng 1,5m rồi đặt cống thoát nước.

“Việc chỉ đào mương rộng 1,5m (thiếu 50cm so với thiết kế) để đặt cống thoát nước là sai với thiết kế đã được phê duyệt. Việc này dẫn đến khối lượng đất đào ở mặt đường cũ ít hơn và đất K95 đắp bù xuống cũng ít hơn so với khối lượng đã được thẩm duyệt. Cùng với đó là nhà thầu sẽ bớt được một lượng lớn khối lượng thi công", một người dân sống ở gần công trình cho biết.

Video phần đất đào để đặt cống thoát nước chỉ đúng 1,5m

Người này phân tích thêm: Theo thiết kế đào đất rộng 2m, trong khi mương thoát nước rộng 1m. Khoảng trống còn lại mỗi bên là 50cm, đủ để đầm cóc có thể đầm chặt đất K95. Thế nhưng, trên thực tế nhà thầu chỉ đào đất rộng 1,5m nên khoảng trống từ mép ngoài mương nước đến điểm đào đất chỉ còn 25cm/ 1 bên. Với khoảng cách này, không đủ để lọt đầm cóc, và trên thực tế nhà thầu cũng không dùng đầm cóc để đầm K95. Nền đường không đảm bảo độ chặt thì chắc chắn công trình sẽ bị ảnh hưởng chất lượng (?).

Cũng theo những người dân nơi đây: Việc giảm nửa mét bề ngang đất đào, nhà thầu đã “ăn bớt” một lượng lớn đá dăm tiêu móng dưới. Cụ thể, theo thiết kế kết cấu mặt đường làm mới, nhà thầu phải rải một lớp đá dăm tiêu chuẩn móng dưới dày 15cm trên nền đất vừa mới được đắp (rộng 2m - PV). Tính sơ bộ, công trình dài 351,16m, bề rộng 2m thì diện tích lớp đá dăm tiêu chuẩn này phải lên đến hơn 700m2. Thế nhưng, trên thực tế, nhà thầu đào đất rộng 1,5m nên lớp đá dăm này giảm xuống chỉ còn hơn 526m2.

Là một người từng làm trong ngành giao thông, nay về hưu làm Bí Thư Chi bộ khối 10, phường Quán Bầu, ông Nguyễn Đình Tân cùng với một người dân khác nữa làm vai trò giám sát cộng đồng dự án. Trao đổi với PV, ông Tân cho biết: Quá trình đơn vị thi công đào đất đặt cống dọc, ông cũng có dùng thước đo và nhận thấy kích thước của cống nước dọc đúng với thiết kế nhưng phần đất đào hẹp hơn 2m so với thiết kế.

Dấu vết từ lát cắt cho thấy không có chuyện nhà thầu đo 1,5m rồi dùng máy múc múc để đất lở ra thành 2m như giám đốc đơn vị thi công nói

Nhà thấu thừa nhận sai, chủ đầu tư nói không có

Qua tìm hiểu được biết, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ số 8 đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP. Vinh có chiều dài 351,16m. Dự án do UBND phường Quán Bàu, TP. Vinh làm chủ đầu tư và Công ty CP Xây dựng Công trình 4 (đóng ở phường Lê Lợi, TP. Vinh) làm đơn vị thi công với tổng mức lên đến 2,1 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào ngày 22/6 với thời gian thi công hoàn thành là 3 tháng.

Khi được hỏi về chất lượng công trình, ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công trình 4 là đơn vị thi công tự tin: Công ty thi công chỉ có được khen vì nhanh và gọn. Tính đến chiều 28/8, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục phụ nữa là có thể nghiệm thu để bàn giao.

Lý giải việc thiết kế đào mương rộng 2m nhưng trên thực tế chỉ đào 1,5m, ông Công nói: Việc đào mương để đặt cống thoát nước bằng cách dùng búa đóng phá bê tông mặt đường cũ rồi dùng máy múc múc đất lên. Trong quá trình thi công, đơn vị đo vạch đào là 1,5m để quá trình máy múc thì đất sẽ lở ra vừa đúng 2m, nếu đo vạch 2m thì đất sẽ lở ra thành 2,5m.

Tuy nhiên, khi PV cho ông Công xem hình ảnh phần đất đã được đào lên và lấp lại còn in dấu trên nền đường cũ luôn thẳng tắp đúng 1,5m thì ông Công lại phân bua: Đây là đoạn gần ngã ba, dân mới đổ một lớp bê tông lên.

Việc thi công sai thiết kế đã giúp nhà thầu bớt được rất nhiều khối lượng công việc và vật tư

Đặc biệt hơn, ông Công khẳng định: Việc đào đất rộng 1,5m (trong khi thiết kế là đào 2m) không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình. Ngoài ra, trong quá trình đổ đất K95 xuống hai bên mương thoát nước, đơn vị luôn tưới nước và dùng đầm cóc để đầm. Người dân hiểu nhìn vào thì không sao, một số người không hiểu nhìn vào mới nghĩ khác.

Để hiểu hơn những sai phạm nói trên, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu. Ông Toàn đề nghị PV để lại câu hỏi để ông kiểm tra và trả lời bằng văn bản. Sau một thời gian kiểm tra, ông Toàn cho biết: “Đã cho anh em kiểm tra và không có vần đề đó. Nếu PV cần thì đăng ký qua văn phòng UBND phường để xếp lịch làm việc”. Tuy nhiên, khi PV đăng ký lịch làm việc với văn phòng UBND phường Quán Bàu và sau đó rất nhiều lần liên hệ với ông Toàn để xin được làm việc nhưng ông Toàn đều cáo bận.

Rõ ràng, đơn vị thi công đã thừa nhận trong quá trình đào đất đặt cống thoát nước chỉ đo chiều rộng 1,5m. Và vị giám đốc đơn vị thi công cũng không giải thích được hình ảnh mà PV đã cung cấp là không hề có việc đo 1,5m nhưng đào lở ra 2m như ông nói. Nhưng sau khi kiểm tra, UBND phường Quán Bàu lại nói không có chuyện đó, và liên tục “xin khất” lịch làm việc với PV.

Dư luận đang đặt câu hỏi về năng lực quản lý dự án và giám sát của UBND phường Quán Bàu? Đặc biệt là phải chăng lãnh đạo phường này đang cố tình “câu giờ” để công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao rồi mới làm việc với PV? Liệu một công trình với hàng loạt sai phạm như vậy, có nghiệm thu và bàn giao được không, hay rồi đâu lại vào đấy?

