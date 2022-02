Nghệ An: Chỉ xảy ra 1 vụ TNGT trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Thông tin trên Báo Nghệ An, theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ 29/1/2022 đến hết 6/2/2022 (tức từ ngày 27/12 đến 6/1/2022 AL) kể cả ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau Tết, trên địa bàn xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 3 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 1 người.

Lực lượng CSGT đã tổ chức 529 ca tuần tra, kiểm soát, với 2.413 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự ATGT 249 trường hợp. Trong đó, người điều khiển xe ô tô 51 trường hợp, mô tô 192 trường hợp, phương tiện khác 4 trường hợp.

Ra quyết định xử phạt 206 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 302.300.000 đồng, tước Giấy phép lái xe 28 trường hợp, tạm giữ 23 xe mô tô.

Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 22 trường hợp, quá tốc độ 45 trường hợp, không đội MBH 92 trường hợp, không có GPLX 22 trường hợp, không có GCN đăng ký 13 trường hợp, chở hàng quá khổ 2 trường hợp, chở quá số người 7 trường hợp…

Thông qua hệ thống giám sát vi phạm trật tự ATGT, đã phát hiện và ghi nhận 76 trường hợp. Trong đó chạy quá tốc độ 74 trường hợp, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông 2 trường hợp.

