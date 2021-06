Nghệ An: Cháy lớn tại bãi rác Nghi Yên

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài và gió Nam Lào thổi mạnh nên mấy ngày gần đây tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên (Nghi Lộc - Nghệ An) xảy ra cháy lớn.

Đám chảy xảy ra trên diện rộng

Trước đó, vào khoảng gần 1h30 phút ngày 31/5, đám cháy bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, UBND TP Vinh đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An huy động trên 500 công nhân khẩn trương chữa cháy.

Tuy nhiên, đám cháy không được dập tắt hoàn toàn. Do vậy, đơn vị quản lý là Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh về việc chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc hỗ trợ đập tắt đám cháy.

Mất gần 3 ngày mới xử lý dứt điểm được đám cháy

Đến sáng ngày 2/6, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An đã huy động người và phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An để khống chế đám cháy.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khoanh vùng, không còn khả năng cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, theo dự báo với tình hình thời tiết hiện nay, nguy cơ bãi rác bốc cháy trở lại là rất cao.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus