Nghệ An: Bắt trùm ma túy nổ súng chống trả công an

Đối tượng Vi Văn Hợi (áo đỏ) tại cơ quan điều tra

Ngày 11/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ Vi Văn Hợi (37 tuổi), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Vi Văn Hợi được xác định là đầu nậu chuyên nhập nguồn từ Lào và phân phối ma túy số lượng lớn trên toàn quốc. Đối tượng này từng mang tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bản tính lỳ lợm và hung hãn. Trong các phi vụ làm ăn, Hợi luôn thủ sẵn súng ngắn đã lên đạn, sẵn sàng “mở đường máu” trong trường hợp bị cơ quan chức năng vây bắt.

Nguồn tin trinh sát cho biết, vào sáng 10/11, Vi Văn Hợi sẽ thực hiện một vụ mua bán ma túy với số lượng lớn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An lên kế hoạch đón lõng, vây bắt.

Nhận thấy thời cơ chín muồi, 10h ngày 10/11, ban chuyên án ập vào nơi ở của Hợi. Phát hiện bị vây bắt, Vi Văn Hợi sử dụng súng quân dụng bắn nhiều phát về phía lực lượng công an hòng thoát thân. Tuy nhiên, các trinh sát của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Hợi.

Ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 3 viên đạn còn trong băng và 11kg ma túy dạng đá, 2 kg ketamin và gần 6.000 viên hồng phiến Hợi cất giấu trong xe bán tải gửi tại nhà bạn gái ở gần đó.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam