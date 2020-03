Nghệ An: Bắt đối tượng giả danh công an nhận tiền "chạy án"

Trong tỉnh

Ngày 10/3, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Hải (sinh năm 1958), trú tại khối 3, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.