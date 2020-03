Điều tra vụ dùng dao kéo đâm “bạn nhậu”: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Ngày 10/3, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn đang vào cuộc điều tra vụ ẩu đả trên đường Trần Phú, TP.Vinh khiến một nạn nhân bị đâm nhiều nhát phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là anh Phạm Anh H. (SN 1990), trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 9/3, tại một quán ăn vỉa hè đường Trần Phú. Vì vậy, thời điểm này có khá nhiều người chứng kiến vụ việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Chị Nguyễn Thị Th. (SN 1992, trú TP.Vinh) kể, vào tối 8/3, chị cùng một nhóm bạn cũng đến ăn khuya tại quán ở đường Trần Phú. Bàn của chị ngồi sau lưng bàn của anh H.. Mặc dù có quen biết nhưng thời điểm đó anh H. đang đi với bạn nên hai bên chỉ chào hỏi, rồi mỗi người nói chuyện với bạn của mình.

“Lúc đầu, tôi thấy nhóm của anh H. cũng khá thân thiết, ăn uống rất vui vẻ, thậm chí còn chúc nhau vô cùng thân tình. Ngồi được một lúc thì tôi nghe thấy bàn anh H. có to tiếng nên mới quay lại xem. Lúc này giữa anh H. và một cặp vợ chồng cãi nhau, dẫn đến ẩu đả. Được mọi người can ngăn anh H. bỏ ra xe để về, bất ngờ một người đàn ông dùng dao chạy đến đâm từ phía sau”, chị Th. kể lại.

Theo chị Th., vụ việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc thì mọi người đều chạy đến khuyên giải, nhưng người đàn ông kia vẫn chạy vào quán tiếp tục rút một con dao và một cây kéo khác, rồi ra truy sát nạn nhân.

“Chúng tôi là phụ nữ, lúc đó lại vô cùng hoảng sợ, đến bây giờ nghĩ lại tôi còn rùng mình do hành động quá tàn độc. Phải một lúc sau thì chúng tôi mới đưa nạn nhân đi cấp cứu được, tuy nhiên người đàn ông kia cùng vợ vẫn tiếp tục tìm anh H.”, chị Th. nhớ lại.

Nói thêm về việc này, người chủ quán ăn trên đường Trần Phú cho biết, khi phát hiện vụ ẩu đả thì chính anh đã báo cho Công an phường Lê Mao, Công an TP.Vinh để giải quyết vụ việc. “Quán của tôi chỉ mở ăn đêm, thỉnh thoảng cũng có một số vụ ẩu đả nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ đâm chém khủng khiếp như thế này”, người chủ quán cho biết.

Theo anh, nhóm trên vốn đã đi nhậu từ tối, sau đó mới đến quán để ăn khuya. Lúc đầu, các thành viên trong nhóm vào ăn khá vui vẻ, thậm chí họ đã trả tiền để chuẩn bị ra về. Nhưng không hiểu sao ngay thời điểm này lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

“Tôi không biết lý do cụ thể, nhưng đoán là mâu thuẫn bột phát thôi. Chắc do chấp nhau câu nói mới dẫn đến ẩu đả, từ đó rút dao ra đâm. Toàn bộ sự việc tôi đã khai báo trên cơ quan công an ngay trong đêm hôm đó rồi”, người chủ quán nói.

Nạn nhân nhập viện sau khi bị 8 nhát chém.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tiến hành chữa trị cho bệnh nhân Phạm Anh H.. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện vào khoảng 2h ngày 9/3 trong tình trạng bị đâm chém nhiều nhát, đặc biệt là vùng cổ và bàn tay. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

