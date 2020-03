Nghệ An: Ai chống lưng cho CSSX khẩu trang không phép hoạt động lại?

Trước đó ngày 25/2/2020, Môi trường và Đô thị Việt Nam có đưa tin về việc lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát môi trường,Công an Tỉnh và Đội cơ động – Chi cục QLTT phối hợp với Công an địa phương tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất khẩu trang không phép tại phường Quang Tiến,TX.Thái Hòa (Nghệ An) và phát hiện hàng chục ngàn chiếc khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng. Sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang kém chất lượng trên và 5 máy may để điều tra làm rõ.

Khung cảnh trong xưởng may bừa bộn, không đảm bảo vệ sinh.

Nhưng chỉ sau ít ngày, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam liên tục nhận được phản ánh của người dân xung quanh việc xưởng may bất ngờ hoạt động trở lại. Sáng ngày 5/3 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại địa điểm và ghi lại cận cảnh khoảng gần 10 máy và hàng chục công nhân đang tấp nập vận hành.

Được biết, nguyên liệu được chủ cơ sở mua về từ một công ty tại Thanh Hóa. Qua quan sát nhận thấy phân xưởng được dựng lên bao quanh bằng tôn; hầu hết công nhân đều không được trang bị bảo hộ lao động, hợp đồng lao động; bên trong xưởng dây điện chằng chịt, không có hệ thống PCCC. Đặc biệt, phân xưởng nằm sát với chòi chăn nuôi gia cầm không đảm bảo vệ sinh.

Ghi nhận của PV vào ngày 5/3, hầu hết các công nhân ở đây đều không mang khẩu trang khi làm việc, tại xưởng may hệ thống PCCC không có, dây diện bắt nối chằng chịt?

Khi được hỏi về vấn đề thủ tục pháp lý, ông Bùi Quang Đại, chủ cơ sở sản xuất khẩu trang vô tư trả lời: “Chúng tôi hỏi phường thì họ bảo cứ về làm đi xem có được không đã rồi lên làm thủ tục. Về thủ tục giấy tờ, các nhà chức năng phải hướng dẫn cho chúng tôi chứ biết gì mà làm, còn mà làm căng thì cùng lắm tôi đốt xưởng đi là xong”.

Đưa sự việc trên trao đổi với ông Nguyễn Thứ Trung - Chủ tịch UBND phường Quang Tiến thì ông Trung cho hay: “Hiện đã xử phạt hành chính và trả lại toàn bộ số khẩu trang và máy may đã thu giữ đối với ông Bùi Văn Đại chủ cơ sở sản xuất khẩu trang và “nói” cho ông Đại không được hoạt động sản xuất khi chưa có đầy đủ thủ tục cấp phép, nhưng nghe em nói vẫn đang còn hoạt động, anh sẽ cho kiểm tra.”

Trước đó, trong bản tường trình ngày 25/2/2020 với cơ quan chức năng, ông Đại có nhận rằng khẩu trang có mặt xốp màu xanh giống dạng khẩu trang y tế, bên trong màu trắng, hai bên có may dây chun, không có các lớp chống khuẩn, và nhận thấy việc sản xuất khẩu trang trong đó mẫu mã, chủng loại giống khẩu trang y tế là sai.

Bản tường trình của ông Bùi Văn Đại với cơ quan chức năng về việc sản xuất khẩu trang không phép, có mẫu mã giống khẩu trang y tế là sai.

Trao đổi với ông Nguyễn Trương Dũng – Đội trưởng đội QLTT số 6 thì ông Dũng cho biết: “Về vấn đề này thời điểm đó do chúng tôi mới được luân chuyển về đây đang bàn giao công việc nên Cục trưởng đã chỉ đạo cho đội Cơ động của tỉnh phối hợp với Cảnh sát môi trường và Công an địa phương xử lý. Hiện tại chúng tôi chưa nắm rõ”.

Xưởng may nằm sát với chòi chăn nuôi gia cầm, không đảm bảo vệ sinh.

Việc thị trường đang khan hiếm khẩu trang đã khiến các chủ cơ sở sản xuất trục lợi. Trước thực tế đó, dư luận đang vô cùng bức xúc, nhiều người dân cho rằng, hành vi lừa đảo, sản xuất khẩu trang y tế giả cần được ngăn chặn tận gốc và kẻ chủ mưu phải bị trừng trị nghiêm trước pháp luật.

Tác giả: TIẾN DŨNG - VĂN PHÚ

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị