Ngày chết chóc nhất ở Italy vì Covid-19

Italy, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, cho biết số người chết vì căn bệnh này trong ngày 10/3 là 168, nâng tổng số ca tử vong tại Italy lên 631, theo AFP.

So với con số ca tử vong mới được công bố gần nhất của Trung Quốc - với 22 ca được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 11/3, số ca tử vong mới ở Italy đã cao gấp 7,6 lần.

10.149 ca nhiễm ở Italy

Tổng số ca nhiễm tại Italy - quốc gia châu Âu bị virus corona chủng mới tấn công mạnh nhất, đã tăng lên 10.149 so với 9.172 ca của ngày trước đó, tức tăng 10,7%, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

Một trung tâm thương mại ở Milan, Italy, vắng vẻ giữa dịch Covid-19. Ảnh: Xinhua.

Hàng loạt chuyến bay đến Italy trong vài tuần tới đã bị hủy bỏ. Các quốc gia lân cận cũng đóng cửa biên giới với nước này.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khuyến cáo 60 triệu cư dân chỉ nên di chuyển với lý do sức khỏe hoặc công việc khẩn cấp nhất. Đây là động thái được cho chưa từng có tại Italy.

Các quảng trường ở Milan và Rome vắng vẻ hơn thường lệ, phương tiện cũng hạn chế lưu thông.

Một chủ nhà hàng ở Florence, miền Bắc Italy, cho biết tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh là rất thảm khốc.

"Chúng tôi hy vọng rằng dịch bệnh sớm kết thúc, vì nếu ngày thường có khoảng 140 bàn đặt trước, thì chiều nay chúng tôi chỉ có 20-25 bàn", Agostino Ferrara nói với AFP.

Các sự kiện thể thao đều bị hủy bỏ do chính quyền kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người.

Nhân viên thực hiện phun khử trùng tại một bảo tàng ở Naples, Italy hôm 10/3. Ảnh: AP.

Triển khai Vệ binh Quốc gia ở New York

Trong khi giới chức trách ở Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19, đã tuyên bố “về cơ bản đã kiềm chế được dịch”, các ca nhiễm vẫn trên đà tăng nhanh ở nhiều nơi trên toàn thế giới, gây ra những vụ càn quét hoảng loạn ở các cửa hàng, và sự chao đảo các thì trường tài chính.

Trung Quốc vẫn là nơi ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trên thế giới với hơn 80.000 trường hợp và hơn 3.000 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm trên toàn cầu là 117.339 và 4.251 ca tử vong được ghi nhận trên 107 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP.

Virus corona đang tác động tới mọi ngõ ngách của đời sống, trong đó có cả chính trị. Các ứng viên tổng thống nổi trội của đảng Dân chủ ở Mỹ Bernie Sanders và Joe Biden đều phải hủy chiến dịch vận động tranh cử trước mắt trong khi Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Vương quốc Anh Nadine Dorries hôm 10/3 xác nhận bà đã dương tính với virus corona.

Và giữa những chỉ trích về sự phản ứng được cho là chưa thỏa đáng của giới chức trách Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã triển khai Vệ binh Quốc gia lần đầu tiên trong thời kỳ khủng hoảng để giúp khống chế sự lây lan của dịch bệnh từ ổ dịch ở thị trấn New Rochelle. Ông Cuomo đã quyết định lập một vùng giới hạn bán kính 1,5 km tại ổ dịch ở thị trấn New Rochelle.

Hiện New Rochelle, thuộc hạt Westchester nằm ở ngoại ô thành phố New York, đã có 108 ca nhiễm, và trở thành ổ dịch lớn nhất ở nước Mỹ, “vùng số 0” trong cuộc chiến ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan, theo CNN. Thống đốc New York ngày 10/3 thông báo đã phát hiện thêm khoảng 25 ca nhiễm tại bang này. Trước đó một ngày, số người dương tính với virus ở New York là 142.

Tổng số bệnh nhân dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) tại Mỹ đã vượt mốc 1.000 người, theo NBC.

“Đây là một hành động rất đột ngột, nhưng New Rochelle là ổ dịch lớn nhất cả nước. Đây là vấn đề sống còn”, ông Cuomo nói về quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia.

“Mọi người rất sợ, đây là một tình huống bất thường”, ông Miles Goldberg - chủ một quán bar địa phương có tên New Rochelle nói với AFP.

“Điều này khiến mọi người lo lắng khi ở gầ người khác và cũng lo ngại khi làm việc”.

Trong khi đó, riêng tại bang Washington, 24 bệnh nhân dương tính với virus đã tử vong. Phần lớn bệnh nhân thuộc nhóm người cao tuổi và có nhiều vấn đề khác về sức khỏe.

Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee, ngày 10/3 cho biết sẽ cân nhắc một số biện pháp mang tính bắt buộc cho người dân. Ông cảnh báo số ca nhiễm có khả năng tăng mạnh trong vòng 8 tuần tới nếu địa phương không có "hành động thực chất". Với tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng những ngày qua, số ca dương tính ở Washington có nguy cơ tăng lên đến 64.000 người, theo cảnh báo của Thống đốc Inslee.

Nhiều bang và địa phương tại Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Trường học buộc phải đóng cửa. Sự kiện tập trung đông người bị hủy tổ chức. Các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà, theo CNN.

Số ca nhiễm tại các bang của Mỹ tiếp tục tăng. Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer ngày 10/3 thông báo bang đã phát hiện hai bệnh nhân dương tính đầu tiên và lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo thống kê của CNN, dịch virus corona (Covid-19) tính đến hết ngày 10/3 đã lan rộng trên 38 bang cùng với thủ đô Washington D.C của Mỹ.

Tác giả: Hương Ly

Nguồn tin: zing.vn