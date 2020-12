Ngã từ thang máy ở chung cư Hoàng Huy, 1 người bị thương nặng

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường xảy ra vụ việc ở chung cư Hoàng Huy.

Theo thông tin từ cư dân sinh sống tại chung cư Hoàng Huy (số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Vào khoảng 18 giờ chiều ngày 4/12, một người đàn ông đi trong thang máy của tòa nhà B chung cư khi bước ra đã bị hụt chân rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới.

Sau cú ngã với độ cao khoảng 5 - 6m nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Vụ việc cũng đã được người dân thông báo cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân cho biết, nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, ở tầng 7, tòa B chung cư Hoàng Huy). Hiện, ông C. đã được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương khá nặng, gãy 1 chân, 1 tay, chấn thương cột sống.

Nghi vấn chủ đầu tư làm thang máy không phép?

Liên quan đến vụ việc trên, trong tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị qua điện thoại, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung xác nhận vụ việc và cho biết, hiện công an phường đã kiểm tra, xác minh. Thông tin cụ thể sẽ thông tin trao đổi lại.

Đáng chú ý, về nguyên nhân vụ tai nạn trên, cư dân sinh sống tại đây bày tỏ bức xúc và cho rằng chủ đầu tư tự ý làm thang máy, không có trong thiết kế của tòa nhà? Thang máy làm kiểu tận dụng và phục vụ mục đích riêng cho một số phòng tầng 3,4.

Từ trong thang máy bước ra không có lan can hay vật cảnh báo khiến nạn nhân bị ngã.

Theo hình ảnh trong clip người dân ghi lại, thang máy được làm từ tầng trệt lên tầng 4 (khu văn phòng của tòa nhà). Tại cửa ra thang máy tầng 2, là một sảnh có chiều ngang khoảng 80cm nhưng không hề có lan can hay vật cảnh báo, che chắn.

“Buổi chiều khi ông Nguyễn Anh C. đi thể dục về đi trong thang máy, lên tầng 2 ông C bước ra thì hụt chân rơi xuống dưới. Với kiểu làm cẩu thả, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng người khác như vậy. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ: Thang máy có được cấp phép, nằm trong thiết kế hay không? trách nhiệm của chủ đầu tư trong vụ việc này đến đâu?…”, anh Trần Văn T. bức xúc nói.

Thang máy nghi vấn chủ đầu tư thi công không phép.

Được biết, chung cư Hoàng Huy được quảng cáo là Dự án chung cư cao cấp Hoàng Huy Golden Land 275 Nguyễn Trãi. Chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại Hưng Việt thuộc Hoàng Huy Group. Trước đó, tại dự án chung cư cao cấp này từng xảy ra những lùm xùm liên quan đến việc các hộ dân ở tòa Golden Land Building có đơn phản ánh về việc chủ đầu tư xây dựng sai thiết kế và quy hoạch được duyệt; Sử dụng thiết bị, vật liệu xây dựng không đúng với căn hộ mẫu trong Hợp đồng mua bán; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chất lượng công trình…

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tác giả: Đạt Lê

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị