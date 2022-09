Ngã từ tầng 2 xuống sân trường, nam học sinh bị gãy 2 tay

Vào khoảng 12h30 ngày 12/9, trong lúc chơi ở tầng 2, Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, em Võ Tiến Mạnh, SN 2015, học sinh lớp 2B đã trèo lan can không may rơi xuống đất bị gãy cả 2 tay.

Em Mạnh sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch, nơi xảy ra sự việc.

Qua xác minh ban đầu từ các em học sinh chứng kiến thì em Mạnh tự rơi xuống sân trường.

Ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch thông tin thêm, do các em đến trước thời gian chưa vào học, nên không có phụ huynh, giáo viên và học sinh, các cháu tự trèo lên lan can không may rơi xuống đất.

"Không học sinh nào xô đẩy hay trêu đùa với nhau, lan can trường học cao đúng theo tiêu chuẩn xây dựng", ông Huấn cho biết.

Theo người nhà, em Mạnh đang được điều trị tích cự tại bệnh viện Trung ương Huế. Qua thăm khám ban đầu, Mạnh bị gãy 2 tay 5 khúc (tay phải 2, tay trái 3), phải nẹp đinh và khâu rồi bó bột vì tay gãy nhiều vị trí. Hiện, Bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi để điều trị.

Được biết, ngay sau sự việc xảy ra, nhà trường đã nhắc nhở và cảnh báo chung cho toàn thể học sinh trong trường tuyệt đối không leo trèo, đùa nghịch tại lan can các hành lang, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

