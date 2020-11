Nếu bạn đang dùng những phụ kiện này để sạc smartphone, dừng lại ngay kẻo hối hận

Sạc không dây và sạc dự phòng di động là những phụ kiện khá hấp dẫn. Khi chúng lần đầu tiên có mặt trên thị trường, những phụ kiện này thường khá đắt đỏ và đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất “ăn theo” cũng nhanh chóng nhập cuộc và hiện nay, người dùng có thể mua sạc dự phòng và sạc không dây từ hàng trăm thương hiệu mà có thể họ chưa từng một lần nghe tới tên.

Một trong những cái tên như vậy là Shenzhen Huani Electronics Co. Ltd. Công ty này theo đó đang bị cáo buộc bán những cục sạc gây ra ít nhất bốn vụ cháy. Các thiết bị này bao gồm sạc không dây 3 trong 1 chuẩn Qi và sạc dự phòng 6.700 mAh được nhập khẩu vào Mỹ bởi Concap Sporswear LLC và phân phối bởi Towsleys thông qua chương trình thưởng cho nhân viên.

Theo thông tin từ BGR, rất nhiều sản phẩm liên quan đến pin và sạc pin của Shenzhen Huani Electronics Co. Ltd gây ra hiện tượng quá nhiệt và có thể gây cháy. Cho tới thời điểm hiện tại, 4 trường hợp quá nhiệt đã được ghi nhận và hai trong số đó gây ra hoả hoạn tại nhà người dùng. Theo thông tin từ Khối An toàn Sản phẩm cho người tiêu dùng, một vụ cháy gây ra thiệt hại về tài sản lên tới 6.000 USD.

Theo thống kê, có thể đã có khoảng 1.500 sản phẩm liên quan đến pin của Shenzhen Huani Electronics Co. Ltd đã được bán ra ở Mỹ. Vì thế, nếu chúng gặp phải các trường hợp liên quan đến quá nhiệt và cháy, vấn đề người dùng gặp phải sẽ là không nhỏ.

BGR khuyến cáo nếu người dùng đang sử dụng một trong những cục sạc không dây hoặc pin dự phòng đến từ Shenzhen Huani Electronics Co. Ltd, họ nên dừng sử dụng chúng ngay lập tức là liên hệ với đơn vị phân phối để tìm cách giải quyết.



Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: saostar.vn